“Venezuela está mucho mejor hoy” que con Maduro, afirma Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, opinó que la situación en Venezuela es ahora mucho mejor que antes de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y dijo que, aunque a muchos países no les gustó, la operación fue un éxito del que está orgulloso. (Lea también: Esto es lo que piensa Nicolás Maduro de los cambios en Venezuela, según su hijo)

"Aún queda un largo camino por recorrer, hay mucho trabajo por hacer. Pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en Bratislava junto al primer ministro eslovaco, Robert Fico, retransmitida por el Departamento de Estado.

Rubio reaccionó así a una pregunta a Fico, quien condenó en su día la captura de Maduro en suelo venezolano por tropas estadounidenses. El primer ministro calificó entonces la operación, que incluyó el bombardeo de bases militares, una prueba de la "ruptura del orden mundial creado tras la Segunda Guerra Mundial".



“Fue un éxito”

Rubio afirmó que es consciente de que hay aliados cercanos de EE. UU. a quienes "no les gustó" aquella operación en suelo venezolano, pero esas discrepancias no significan que no puedan ser socios, ya que los "países expresan su opinión todo el tiempo".



"Les digo una cosa: fue un éxito. Estamos orgullosos de ello. Era necesario porque ese tipo era un narcoterrorista; le hicimos varias ofertas y él decidió rechazarlas", afirmó.



El secretario de Estado declaró que, más allá de las opiniones, "ahora todos pueden coincidir en que Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas". (Lea también: Duro relato de colombiano que estuvo preso en cárcel de Venezuela: "Es fuerte el daño psicológico")



"No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo de Estados Unidos"

Rubio, que estuvo realizando una gira por Europa, aseguró en Munich, Alemania, que su país quiere “ser su socio. Queremos trabajar con Europa. Queremos trabajar con nuestros aliados”.

Rubio quiso tranquilizar a sus aliados y domingo afirmó: "No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo de Estados Unidos" y lo que desea es una "alianza revitalizada".

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó declaraciones estadounidenses que denigren al bloque y celebró el cambio de tono de Rubio en Múnich, antes del cierre de la Conferencia de Seguridad. "Cada vez que escucho denigrar a la región, algo que está muy de moda en este momento, pienso en todo lo que Europa nos ha aportado", dijo.

"Contrariamente a lo que dirían algunos, Europa no es decadente ni 'woke', ni su civilización está amenazada", expresó Kallas en alusión a críticas del presidente Donald Trump, quien considera que la región está bajo amenaza, como Estados Unidos, por la inmigración masiva.

