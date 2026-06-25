Influencer podría enfrentar la pena de muerte en Dubái tras defenderse de un presunto abuso

Una influencer de Inglaterra se enfrenta a la pena de muerte en Dubái después de haber sido acusada de asesinar a su novio, dice un grupo de derechos humanos. La organización señala que la británica había conocido a este hombre en redes sociales y viajó hasta Emiratos Árabes Unidos (EAU) para conocerlo. A medida que convivió más y más con él, se dio cuenta de comportamientos abusivos y empezó a vivir en un ciclo de violencia doméstica, sin tener la opción de regresar a su país natal.

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Se trata de Brooke George, una mujer de 23 años que viene de la ciudad de Gravesend, Inglaterra. Ahora mismo es representada por el grupo Detained in Dubai, que expuso su grave caso al igual que las barreras que ha enfrentado. George ahora se enfrenta a morir por fusilamiento en un sistema de justicia ajeno a su país. Al parecer, habría estado sometida a arbitrariedades.

¿Cómo ocurrió el caso de la influencer?

La organización relata que George viajó a Dubái para conocer a un hombre de 26 años, al que conoció en redes sociales y posteriormente tuvo una relación virtual y a distancia. Pero ese espacio fue cerrado cuando Brooke viajó a Emiratos Árabes Unidos para conocerlo. Su primera visita solo duró una semana y ella la describió como “la mejor época de mi vida”.



Pero todo tomó un giro en su segunda estancia, cuando Brooke notó un cambio en su pareja. Describe que se volvió controlador y abusivo. Además, descubrió que le había reservado un tiquete solo de ida, quedando sin opción fácil para salir del país. Una noche, señala Brooke, fue víctima de agresión física cuando estaba en el auto y en el apartamento por parte de este hombre.



La inglesa contactó a su familia, presa del pánico, después de haber sido golpeada. Logró conseguir un vuelo que la sacara del país con ayuda de amigos; lo único que faltaba era su pasaporte, que estaba en el apartamento. La familia afirma que estaba llorando y suplicando que le devolvieran su pasaporte cuando fue golpeada con fuerza en la cara y atacada. Brooke dice que temió por su vida e intentó alcanzar un cuchillo de cocina para actuar en legítima defensa. En ese momento ocurrió el homicidio que hoy la tiene tras las rejas.



La influencer fue capturada cuando todavía tenía moretones, producto de las agresiones que sufrió, en la madrugada del 22 de junio de 2026. Ahora es acusada por asesinato premeditado y se encuentra detenida en la comisaría de Bur Dubai, donde otro ciudadano extranjero habría fallecido a raíz de la violencia policial.

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Según la BBC, el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) emitió un comunicado en el que afirma: "Estamos en contacto con una mujer británica detenida en los Emiratos Árabes Unidos, estamos brindando apoyo a su familia y estamos en contacto con las autoridades locales".

María Paula Rodríguez Rozo

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