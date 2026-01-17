Inteligencia artificial ayudó a localizar el cuerpo de un montañista desaparecido en los Alpes

Desde el auge de la inteligencia artificial (IA), esta tecnología ha sido ampliamente debatida por sus implicaciones éticas y por el temor de que pueda “reemplazar” labores humanas. Sin embargo, para muchos expertos y defensores, la IA representa una herramienta clave para apoyar tareas complejas que durante años parecían casi imposibles.



Un caso reciente, revelado en un artículo de la BBC, ha reforzado esta postura al mostrar cómo el uso combinado de drones, algoritmos de IA y experiencia humana permitió localizar el cuerpo de un montañista desaparecido en los Alpes italianos.

La historia se remonta a septiembre de 2024, cuando Nicola Ivaldo, un experimentado montañista italiano y cirujano ortopédico de 66 años, fue reportado como desaparecido en la región de Piemonte, al norte de Italia. Según el reporte, el hombre no se presentó a su trabajo un lunes y, tras emitirse la alerta, se confirmó que había salido solo el día anterior a la montaña sin informar a familiares o amigos sobre su destino.

La única pista concreta con la que contaban los equipos de búsqueda era su automóvil, hallado estacionado en el pequeño pueblo de Castello di Pontechianale, en el valle de Varaita. A partir de allí, los socorristas del Servicio de Socorro Alpino y Espeleológico de Piemonte (CNSAS) dedujeron que el montañista probablemente había intentado escalar alguno de los picos más emblemáticos de los Alpes, el Monviso, de 3.841 metros de altitud, o el Visolotto, de 3.348 metros. Esta hipótesis coincidía con la última señal registrada por su teléfono móvil en esa zona.



No obstante, esa información dejaba un enorme desafío, pues ambas montañas cuentan con múltiples rutas, barrancos profundos y extensos peñascos rocosos, además de cientos de kilómetros de senderos. Simone Bobbio, portavoz del CNSAS, explicó que, pese a que ese día el clima era favorable y había muchos excursionistas en los senderos más transitados, nadie reportó haber visto a Ivaldo. Esto llevó a los socorristas a pensar que, debido a su experiencia, el montañista había optado por rutas más remotas y técnicas.



Durante casi una semana, más de 50 rescatistas recorrieron la zona a pie, mientras helicópteros realizaron varios sobrevuelos en busca de señales. Sin embargo, con la llegada de las primeras nevadas a finales de septiembre, las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecieron y la búsqueda fue suspendida.

Meses después, en julio de 2025, cuando gran parte de la nieve se había derretido en los barrancos más empinados, el operativo se reactivó con un nuevo aliado, la inteligencia artificial. El servicio de rescate decidió utilizar software de IA capaz de analizar miles de imágenes captadas por drones, los cuales podían volar cerca de rocas gigantes y explorar zonas de difícil acceso.

En apenas cinco horas, dos drones recorrieron unas 183 hectáreas de laderas montañosas y tomaron más de 2.600 fotografías en alta resolución. Estas imágenes fueron analizadas el mismo día por el software, que examinó cada pixel en busca de anomalías, como colores o texturas que no encajaran con el paisaje natural.

Según explicó Saverio Isola, piloto de drones y jefe de una estación de rescate en Turín, hasta hace pocos años este trabajo debía hacerse manualmente, revisando una a una las fotografías, un proceso que podía tardar días. Con la inteligencia artificial, el análisis se redujo a cuestión de horas. Aun así, la tecnología no operó sola, los resultados debieron ser evaluados con criterio humano para descartar falsas alarmas, como basura plástica o piedras de tonalidades inusuales.

Tras ese filtro, los equipos se concentraron en tres ubicaciones posibles. En una de ellas, la IA había identificado un pequeño punto rojo. Al día siguiente, cuando los drones regresaron a inspeccionar la zona, ese pixel resultó ser el casco rojo de Nicola Ivaldo. Gracias a esta pista, los socorristas localizaron el cuerpo del montañista en un barranco del lado norte del Monviso, a unos 3.250 metros de altitud, parcialmente cubierto por la nieve. El cuerpo fue recuperado posteriormente con ayuda de un helicóptero.

“La clave fue ese casco rojo identificado como punto de interés por el software”, señaló Bobbio, quien destacó que el algoritmo logró detectar el color incluso cuando el objeto estaba en la sombra. Aunque el hallazgo llegó demasiado tarde para salvar la vida del montañista, el caso demostró el enorme potencial de la IA como apoyo en operaciones de búsqueda y rescate.

Este no es un logro único pues en años recientes, tecnologías similares han sido utilizadas con éxito en Polonia, Austria, Reino Unido y Escocia, tanto para rescatar personas con vida como para localizar cuerpos en terrenos complejos. Sin embargo, los expertos advierten que la IA aún tiene limitaciones, especialmente en zonas boscosas, con vegetación densa o baja visibilidad, y que siempre debe complementarse con la experiencia humana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

