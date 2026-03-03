Donald Trump arremete contra España y su presidente: “Cortar toda relación”

El presidente Donald Trump ordenó “cortar todo el comercio con España” en medio de la guerra que Estados Unidos está emprendiendo en alianza con Israel en contra de Irán. En esa misma línea, el mandatario arremetió contra su homólogo, Pedro Sánchez. Las declaraciones de Trump ocurren justo después de que el país europeo diera su negativa al gobierno para que se usen sus instalaciones militares.



Trump hizo esta revelación durante una reunión que sostuvo con el canciller alemán, Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca. “Algunos europeos, como España, han sido terribles. De hecho le dije a Scott (Bessent, secretario del Tesoro en EE. UU.) que corte todos los tratos”, dijo.

El mandatario está en búsqueda del apoyo de los países de Europa durante el desarrollo de la operación denominada ‘Furia Épica’, en la que ha emprendido ataques contra Irán desde el pasado 28 de febrero. “Todos han estado muy entusiasmados por eso, Alemania, todos”, aseguró.



¿Qué fue lo que dijo España a Estados Unidos?

Trump explicó a la prensa que España determinó no permitir que Estados Unidos usen bases aéreas y otras instalaciones militares. La decisión no fue muy bien recibida por el mandatario, que señaló: ”No pasa nada, no queremos hacerlo. Podríamos simplemente volar y usar. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero fueron hostiles”.

Trump también tomó la oportunidad para hablar sobre el presidente de España, Pedro Sánchez con frases cortas. “Son buena gente, pero no tiene buen liderazgo”. El estadounidense señaló que este país fue el único dentro de la OTAN que se negó a invertir el 5% de su PIB en gasto militar y decidió destinar el 2%.



Los países criticados por Trump por no apoyar la campaña militar

España no fue el único país criticado por Trump este martes. El mandatario señaló que la falta de apoyo del Reino Unido a la campaña militar contra Irán "es chocante" y aseguró que la actitud de Londres está "arruinando las relaciones" entre ambos socios.



El republicano criticó que "España ha sido muy, muy poco cooperativa, al igual que el Reino Unido" a la hora de que ambos países apoyen, como socios de la OTAN, los ataques estadounidenses contra la República Islámica.



"El segundo (en referencia a Reino Unido) es chocante, pero no estamos en la era de (Winston) Churchill. Diré que el Reino Unido ha sido muy, muy poco cooperativo con esa estúpida isla que tienen, que regalaron y sobre la que aceptaron un contrato de arrendamiento de 100 años. Así arruinan las relaciones. Es una pena", dijo en referencia a la isla de Diego García, la principal del archipiélago de las Chagos, en el océano Índico.

