Investigan a 12 hombres por robar gatos para vender su carne

Las autoridades de la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, iniciaron un procedimiento legal contra 12 hombres señalados de operar una red dedicada al robo de gatos para vender su carne, según informó la agencia Associated Press (AP). De acuerdo con los reportes, los sospechosos habrían robado alrededor de 2.700 felinos.

Según la información conocida, los hombres se encargaban de robar gatos, incluidos animales domésticos, para comercializarlos y destinarlos al consumo humano. El presunto líder de la red, Luu Thanh Binh, de 39 años, organizaba recorridos nocturnos en motocicleta y suministraba trampas para capturar a los animales.

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Así fue la captura de la presunta banda que comercializaba carne de gato

Como informó Associated Press, los investigadores establecieron que Luu Thanh Binh compraba gatos robados, los mantenía en una instalación al norte de la ciudad y luego los revendía para el consumo humano.



El hombre presuntamente trabajaba con proveedores que reclutaban a otras personas para recorrer barrios residenciales en motocicleta entre las 11 de la noche y las 4 de la madrugada. Durante estos recorridos, capturaban entre cuatro y diez gatos por noche.

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Los 12 hombres quedaron bajo investigación por el presunto robo de los animales, según informaron medios estatales.

¿Existen leyes que prohíban el consumo de carne de gato en Vietnam?

El consumo de carne de perro y gato se ha registrado en algunas zonas de Asia, aunque no es una práctica generalizada. En Vietnam, la carne de gato se ha consumido tradicionalmente con mayor frecuencia en el norte del país, especialmente entre las generaciones mayores.

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Sin embargo, esta práctica ha disminuido con el aumento de la tenencia de mascotas y la urbanización. Entre las generaciones más jóvenes también ha crecido la tendencia a considerar a los perros y gatos como animales de compañía.

En 2024, más de 250.000 personas firmaron una petición para pedir el fin del comercio de carne de perro y gato en Vietnam. Además, los animales son considerados propiedad privada, por lo que robarlos puede constituir un delito de hurto.

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¿Qué pasó con los gatos encontrados?

El 8 de julio, la Policía allanó las instalaciones relacionadas con la presunta red y encontró alrededor de 50 gatos y decenas de trampas, según informaron medios estatales.

De acuerdo con los reportes, los sospechosos dijeron a los investigadores que habían robado y vendido cerca de 2.700 gatos. Sin embargo, las autoridades no precisaron durante cuánto tiempo habría operado la red.

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Tras el operativo, la Policía devolvió 13 de los gatos encontrados a sus dueños. Una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos de los animales se hizo cargo de los demás felinos mientras las autoridades intentaban identificar a sus propietarios.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO