Gonzalo Germán Sánchez Rey, alias El Coletas y considerado uno de los principales enlaces entre las organizaciones del narcotráfico colombiano y gallego, en el norte de España, murió en el hospital al que fue trasladado en estado crítico tras ser baleado la víspera en el garaje subterráneo de un edificio residencial dedicado al alquiler de larga duración de Madrid, se informó este martes 24 de noviembre.



Fuentes próximas a la investigación indicaron a EFE que el hombre, de 53 años y nacionalidad colombiana, había sido estabilizado en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado en estado crítico al hospital escoltado por fuerzas policiales, donde falleció horas después de haber llegado tras recibir al menos un impacto de bala en la cabeza en el barrio madrileño de Valdebebas, lugar en el que la Policía encontró dos armas de fuego.

Según las primeras pesquisas, detrás del asesinato estaría una deuda que la víctima no habría pagado. La Policía Nacional sigue buscando al autor o autores del tiroteo.



Prontuario de alias El Coletas

'El Coletas', a quien señalaban de haber sido enlace de alias Loco Barrera y narcotraficantes españoles, fue detenido en Madrid en 2018 en respuesta a una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos. Era buscado "por su relación con un cargamento de más de 713 kilogramos de cocaína interceptado en aguas internacionales del Caribe por la Guardia costera de EE. UU., en julio de 2009", explicó en esa época la Policía española en un comunicado. El cargamento fue localizado entonces en una "lancha sin bandera", precisó el texto. (Lea también: Gobierno de EE. UU. respalda a Colombia para que reinicie la aspersión aérea de cultivos ilícitos)

Publicidad

El sospechoso fue detenido en Madrid y llevaba en la capital española "una vida con un alto poder adquisitivo". Tenía "la rutinaria vida de millonario", añadió en declaraciones a AFP una portavoz policial, sin ofrecer más detalles sobre esa captura, en la que colaboró la Interpol, señaló la policía española.



Antes, fue extraditado a España en 2011 y la Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de cárcel al tener en cuenta la atenuante de arrepentimiento tardío. El Tribunal Supremo redujo posteriormente esa condena a siete años.



AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL