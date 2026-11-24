El mundo se ha conmocionado al conocer que las autoridades iraníes llevaron a cabo este martes 24 de noviembre el castigo con 74 latigazos a una cantante llamada Parastoo Ahmadi, luego de que en diciembre de 2024 llevara a cabo un concierto sin el velo islámico obligatorio para todas las mujeres. Luego de un juicio que tardó casi dos años, decidieron llevar a cabo la ejecución de una condena severa que generó todo tipo de reacciones a nivel mundial.



¿Quién es Parastoo Ahmadi y por qué fue condenada?

Parastoo Ahmadi es una joven cantante iraní que ya había llamado la atención de las fuerzas de seguridad del régimen islámico en años anteriores. Durante la ola de protestas masivas desencadenadas en 2022 por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que falleció tras ser arrestada por la policía de la moral por no llevar correctamente el hijab, Ahmadi publicó la canción de protesta 'De la sangre de la juventud de la patria'. A raíz de dicha publicación, la artista enfrentó citaciones e investigaciones por parte de las agencias de inteligencia y los organismos de seguridad del Estado.

Sin embargo, el detonante principal del proceso judicial más reciente ocurrió el 11 de diciembre de 2024. Ahmadi publicó en internet una grabación profesional de 27 minutos en la que cantaba acompañada por los músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari. En la pieza audiovisual difundida en YouTube bajo el título de "concierto hipotético", la cantante interpretó su repertorio luciendo un vestido largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin el velo islámico obligatorio.

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En el marco legal vigente en Irán, las mujeres tienen prohibido grabar discos solistas y únicamente se les permite cantar en conciertos presenciales dirigidos de forma exclusiva a público femenino, en recintos cerrados donde está estrictamente vedado el uso de cámaras de vídeo o fotografía. Por lo que, para las autoridades iraníes, emitir el concierto virtual en una plataforma de alcance global como YouTube, con los hombros al descubierto y sin ocultar su cabello significó que la artista violó el código obligatorio de vestimenta femenina y la prohibición del canto público de las mujeres.



En junio de 2026, un tribunal de la República Islámica emitió el fallo definitivo, condenando a Ahmadi y a ocho integrantes de su equipo y banda musical. La sentencia impuesta a la cantante incluyó 74 latigazos de carácter correctivo, dos años de prohibición absoluta para salir del país y dos años de inhabilitación profesional para desarrollar cualquier tipo de actividad artística.



¿Cuándo se llevó a cabo el castigo corporal?

Los hechos ocurrieron este martes 24 de noviembre de 2026. Según informó el abogado defensor de los condenados, Mostafa Nili, a la agencia pública de noticias ISNA, las autoridades judiciales trasladaron a Parastoo Ahmadi y a cuatro de los músicos de su banda a las dependencias de la Fiscalía en la ciudad de Qom, situada en el centro del país. En ese recinto judicial se ejecutó la pena de 74 latigazos a cada uno de los implicados.



Ante la creciente presión mediática, la Comandancia de la Policía de la Seguridad Pública de Mazandaran emitió un comunicado oficial difundido por la agencia estatal Tasnim. En dicho escrito, las fuerzas de seguridad negaron tajantemente que se hubiese producido un "arresto" ilegal o una detención arbitraria y explicaron que Ahmadi había sido formalmente "citada" tras la producción de un material audiovisual catalogado como "fuera de lo común y contrario a los valores sociales" del país. Según el reporte oficial, tras recibir las instrucciones correspondientes para presentarse ante la autoridad judicial, la cantante abandonó la sede policial en compañía de su familia.

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La ejecución de los 74 latigazos provocó una inmediata repercusión diplomática en el ámbito internacional. El Gobierno de Francia expresó su más enérgica repulsa a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. La diplomacia francesa manifestó haber recibido con "consternación y espanto" la noticia del castigo físico infligido a Parastoo Ahmadi y a sus compañeros de grupo, además calificó la pena de latigazos como un acto "cruel e inhumano".

*con información de EFE