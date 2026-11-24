La francesa Gisèle Pelicot, símbolo mundial de la lucha contra la violencia sexual, dijo estar "en shock" y de nuevo "humillada" por el uso sin su consentimiento de imágenes suyas sin ropa para la promoción de un ensayo crítico sobre el fenómeno de la dominación.



En un juicio que dio la vuelta al mundo en 2024 en Aviñón (sur), Pelicot testificó públicamente sobre las violaciones de las que fue víctima entre 2011 y 2020 por parte de 49 hombres, contactados por internet por su exmarido, quien la drogaba. El exesposo fue condenado a 20 años de cárcel.

"Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales", dijo Pelicot en declaraciones a BFMTV. "Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario", añadió, asegurando que "he luchado para recuperar mi dignidad y mi libertad. No permitiré que nadie me las arrebate". (Lea también: Gisèle Pelicot, abusada por su esposo y más hombres, busca dejar de ser una víctima con su libro)



Lo que se sabe del uso de las imágenes

Para promocionar el ensayo ‘Emprises, les impasses d’une success story’ (Relaciones de dominación: los callejones sin salida de una historia de éxito), una pequeña editorial francesa, Tinbad, habría enviado a varios medios de comunicación fotos y videos explícitos de Gisèle Pelicot realizados por su exmarido, según el semanario satírico Le Canard enchaîné. La AFP nunca recibió esta obra, de la psicoanalista Sabine Prokhoris, ni el material de promoción. (Lea también: Hombre admite haber drogado y abusado a su esposa por 20 años: otros sujetos estarían involucrados)

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En un comunicado publicado en su web, Tinbad se disculpó y lamentó una "comunicación desafortunada", pero afirmó que "ninguna imagen de violación ni video de carácter pornográfico" fue enviado a la prensa. No desmintió, sin embargo, el envío de imágenes íntimas.



"Hoy me siento de nuevo humillada, expuesta y herida. ¡Como si el trance del juicio no hubiera sido suficiente!", dijo Pelicot a BFMTV, asegurando que recurrirá a "todos los procedimientos necesarios contra la editorial Tinbad y la autora de esta obra" porque la iniciativa de la editorial constituye "una nueva forma de violencia".



Su abogado, Christophe Bigot, explicó a BFMTV que presentará dos denuncias: la primera se refiere a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento con fines exclusivamente comerciales, y la segunda tiene que ver con la publicación de un libro que cuestiona su condición de víctima. "Está devastada por lo ocurrido. Creo también que esto afecta a toda su familia", señaló el defensor, que calificó los hechos de vulneración de la ley y de una quiebra de los principios éticos y morales.

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Gisèle Pelicot también criticó el contenido del ensayo, que describe escenas de las agresiones sexuales que sufrió y ofrece una interpretación de su vida que considera inaceptable, ya que el libro sugiere que pudo ser cómplice de los abusos de los que fue víctima. El texto dedica un capítulo a la víctima.

Prokhoris, contactada por la AFP, remite a un comunicado en el que menciona la "responsabilidad absoluta" de su editor en la comunicación "inadecuada" en torno a su libro, cuyo "tema no es el llamado caso 'Pelicot', sino una visión crítica de la noción de control". (Lea también: Gisele Pelicot sobre condena a su expareja: "Respeto al tribunal y la decisión de su veredicto")

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AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL