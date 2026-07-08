Connor Murphy, reconocido influencer, murió ahogado en Tailandia intentando huir de las autoridades

Hay conmoción mundial por la muerte del influencer y fisicoculturista Connor Murphy en extrañas circunstancias en Tailandia. Medios internacionales han reportado este miércoles 8 de julio algunos detalles sobre el suceso, en el que aparentemente el famoso youtuber murió ahogado en un lago mientras intentaba escapar de las autoridades de ese país.

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Los hechos todavía son confusos porque no hay muchos pronunciamientos oficiales de autoridades locales o familiares sobre la muerte del creador de contenido fitness. Según The New York Post, el cuerpo sin vida de Murphy fue hallado en un lago ubicado a unos kilómetros del sur de Bangkok.



Lo que se sabe de la muerte de Connor Murphy

Los medios locales Bangkok Post y ThaiRath indicaron que los hechos ocurrieron el pasado martes 7 de julio en la localidad de Samut Prakan, lugar en el que Murphy residía desde aproximadamente dos meses en alquiler. En la noche del martes, el influencer habría llegado a su residencia con un comportamiento errático.

Indicaron que Murphy se bajó de un taxi frente a su residencia y, en medio de su actitud, intentó subirse a otro vehículo. Eso causó una pelea con el otro conductor, en la que también terminó involucrado el el guarda de seguridad de las residencias. En ese momento, al lugar llegó la policía de la Comisaría de Bang Phli.



Cuando llegaron las autoridades, Murphy estaba gritando y tirado en el suelo, pero al ver a los uniformados el influencer se levantó con toda la intención de huir del sitio. Connor corrió y saltó hacia un lago cercano, el cual tiene aproximadamente 10 metros de profundidad. Lo que se cree que ocurrió es que el influencer alcanzó a nadar algunos metros, hasta que el agotamiento lo venció y terminó hundiéndose.



Sus restos fueron encontrados por el equipo de buzos de la Fundación Poh Teck Tung, quienes llevaron una operación de búsqueda por cerca de 30 minutos hasta que lo encontraron a unos 20 metros de la orilla. Los reportes de los medios locales indican que el cuerpo del famoso no tenían señales de agresión y que, posiblemente, la causa de muerte fue ahogamiento.

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El estado de la vivienda de Murphy

La novia del creador de contenido, de 22 años, habló de manera anónima al Bangkok Post y señaló que hasta ese día nunca había notado comportamientos erráticos en su pareja, mucho menos consumo de drogas, pues su estilo de vida, tal y como lo compartía en redes sociales, consistía en el ejercicio y la comida saludable. Sin embargo, la casa en la que vivía el creador de contenido fue evidencia de momentos de descontrol previo a su muerte.

La casa alquilada por Murphy presentaba manchas de pintura en las paredes y suelo, así como gran parte del mobiliario presentaba daños. La novia del creador de contenido contó al medio que, aparentemente, él lo hizo mientras ella dormía. Los oficiales que atendieron el caso señalaron que dentro del vehículo encontraron jeringas sin utilizar y pastillas blancas que no han sido identificadas. La investigación por la muerte de Murphy sigue abierta en el país.



¿Quién era Connor Murphy?

Connor Murphy acumulaba más de 2 millones de seguidores en YouTube y casi 400 mil en Instagram, donde compartía todo tipo de contenido sobre el fitness y el fisicoculturismo, su disciplina. El hombre era oriundo de Texas, Estados Unidos, y tenía 32 años al momento de su muerte. También era reconocido por contenido con bromas, transformaciones físicas y el 'looksmaxxing'.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co