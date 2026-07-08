Los payasos que intentan devolverles la sonrisa a los niños en medio de la tragedia en Venezuela

Al cumplirse 14 días de la tragedia que ha golpeado a Venezuela tras los terremotos, el país continúa enfrentando el dolor de las pérdidas mientras avanza en las labores de búsqueda y reconstrucción. Aunque cientos de rescatistas siguen trabajando entre los escombros en busca de víctimas, una labor diferente ha cobrado protagonismo en los refugios: la de los voluntarios que buscan devolver la sonrisa a quienes más la necesitan.



Con un balance oficial de 3.811 personas fallecidas y 17.907 heridas, las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo las estructuras colapsadas son, según los equipos de rescate, "cada vez más minúsculas". En este escenario, la atención emocional se ha convertido en una prioridad, especialmente para los niños que enfrentan las secuelas físicas y psicológicas del desastre.

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En los albergues instalados en Caracas y La Guaira, artistas, payasos y voluntarios desarrollan actividades para ayudar a los menores a recuperar, aunque sea por unos instantes, la tranquilidad y la inocencia propia de la infancia.



El 'Payaso del Corazón'

Uno de los rostros de esta iniciativa es Jorge Parra, un payaso argentino que se define como "venezolano de corazón". Tras más de 25 años viviendo en el país, ha recorrido los refugios llevando espectáculos y actividades recreativas para las familias damnificadas.

"Rescatarle una sonrisa a un chamo es permitirle volver a ser niño; en ese momento que el niño ríe, se le pasa el switch momentáneamente e indudablemente le permite volver a jugar".



Sin embargo, reconoce que el impacto de la tragedia también lo ha marcado profundamente. "Eran muchos niños amputados; me pegó fuerte y ahí sí me quebré un poco", confesó. Aun así, asegura que permitir que las emociones afloren también hace parte del proceso de recuperación.

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"No neguemos la posibilidad de llorar, no neguemos la tristeza. La tristeza es una amiga de la alegría que la ayuda a recuperarse". A esta labor también se sumó el Circo Los Valentinos, que llegó hasta el Polideportivo de La Guaira para ofrecer funciones dirigidas a las familias alojadas en el lugar.

Con actos circenses y presentaciones llenas de humor, los artistas lograron que niños, adultos y personas mayores compartieran momentos de alegría en medio de una realidad marcada por el dolor y la tragedia.

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Regalar una sonrisa se ha convertido en uno de los mayores desafíos para estos voluntarios. No porque los niños sean un público difícil, sino porque detrás de cada risa hay historias llenas de melancolía. Así lo relató el productor de Events, Paul Zeppenfelt, quien recordó la conversación que sostuvo con uno de los menores durante una de las jornadas en los refugios:

"Estoy aquí esperando que aparezcan mis papás porque dicen que están bajo tierra, pero yo no sé, yo sigo esperándolos". Para quienes dedican su tiempo a llevar momentos de alegría en medio de la emergencia, escuchar testimonios como ese es, en sus propias palabras, "un cohetazo en el corazón".

La belleza del venezolano

Las muestras de solidaridad no se han limitado al acompañamiento emocional mediante el entretenimiento.

Cerca de 20 profesionales de la belleza, entre estilistas, barberos y manicuristas, han recorrido los campamentos para ofrecer gratuitamente cortes de cabello, manicure y tratamientos capilares a las personas afectadas.

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Muchos de ellos atendieron a madres que llegaban con sus hijos en brazos, todavía cubiertos de tierra y arena tras la emergencia.

Quienes impulsan esta iniciativa sostienen que estos espacios de cuidado personal también cumplen una función emocional.

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"Parece tonto, pero no lo es, esto trae paz, trae tranquilidad... relaja y libera estrés", explicó Flormari Rondón, una de las afectadas por los terremotos. Durante la última semana, estas actividades han beneficiado a más de 300 niños, en un esfuerzo solidario que también ha sido reconocido por rescatistas internacionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co