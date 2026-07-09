En segundo día de ataques, EE. UU. dice haber bombardeado 90 objetivos militares de Irán

El Ejército de Estados Unidos anunció este miércoles que completó una nueva ronda de ataques contra Irán, con la que buscó seguir degradando la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial y a los civiles que navegan por el estrecho de Ormuz.

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó en un comunicado que las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní. Aseguró que estos bombardeos se produjeron después de otra serie de ataques ejecutados la noche del martes, cuando las fuerzas estadounidenses alcanzaron unos 80 objetivos militares iraníes, incluidos más de 60 botes rápidos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El mando militar estadounidense aseguró que esas operaciones buscaban imponer "costos significativos" a Irán por, según Washington, violar el alto el fuego al atacar tres buques mercantes que navegaban por el estrecho de Ormuz. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los nuevos ataques estadounidenses contra Irán fueron una represalia por el bombardeo iraní de embarcaciones ocurrido el martes y advirtió que, “¡si vuelve a ocurrir, será mucho peor!”.



Irán desafía a Washington con su intención de cobrar peaje a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, pese a que no lo hacía antes de los ataques israelíes y estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron la actual contienda. La vía marítima, por la que antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, ha sido un foco de tensión recurrente en este conflicto. No obstante, los precios del petróleo, que llegaron a dispararse en los últimos meses, se mantenían globalmente estables, moviéndose este jueves en los niveles previos a la guerra. (Lea también: Donald Trump asegura que Irán está "acabado" y que no recibirá "ni diez centavos" de Estados Unidos)



La respuesta de Irán

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán. Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses, en las bases estadounidenses de Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait y las bases de Juffair y Sheikh Isa en Baréin, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.



Asimismo, el portavoz Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour, informó a través de X que "mientras el alto el fuego estaba en vigor, Estados Unidos lanzó ataques contra cinco provincias de Irán los días 8 y 9 de julio de 2026; ataques que, hasta la fecha, han causado 14 muertos y 78 heridos". La fuente indicó que 47 de los heridos siguen hospitalizados, mientras que el resto ha sido dado de alta.

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AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL