Irán advierte posibles represalias tras declaraciones de Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz

Irán amenazó el domingo con atacar infraestructuras energéticas en Oriente Medio tras el ultimátum de Donald Trump, que advirtió que destruiría centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas.



Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, "Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!", dijo el presidente de Estados Unidos en un mensaje en Truth Social.

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Irán replicó de inmediato, amenazando a su vez con atacar las "infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua" de la región.

Las amenazas recíprocas se producen en el vigesimotercer día de la guerra desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que responde con ataques en toda la región.



"Lo único que sentimos en común en este periodo es la incertidumbre sobre el desenlace" de la guerra, dijo a la AFP Shiva, de 31 años, una habitante de Teherán.



"Todos hemos perdido nuestro trabajo, ya no tenemos ingresos y no sabemos cuánto tiempo podremos seguir así", añadió.

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En el otro frente del conflicto, el enfrentamiento entre Hezbolá e Israel, el movimiento libanés dijo haber lanzado una salva de cohetes contra soldados israelíes en Misgav Am, en el norte de Israel.

Además, un civil falleció el domingo en la frontera norte de Israel por un disparo de cohete lanzado desde Líbano.

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En paralelo, el ejército israelí dijo estar llevando a cabo ataques "en el corazón de Teherán", sin más detalles.

"Aterrador"

En el sur de Israel, dos ataques de misiles iraníes dejaron el sábado más de un centenar de heridos y provocaron el pánico.

El primero alcanzó una zona residencial de Dimona, una ciudad que alberga un centro estratégico de investigación nuclear, en el desierto del Néguev, y causó una treintena de heridos.

El segundo afectó a la ciudad de Arad, donde hubo 84 heridos, diez de ellos graves.

"Se oyó 'bum, bum', mi madre estaba gritando", dijo Franky, un habitante de Arad de 17 años. "Es aterrador (...) Esta ciudad nunca había vivido algo así", relató a la AFP.

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Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló en un comunicado de "una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro".

Irán justificó la acción en Dimona, a cinco kilómetros del centro de investigación nuclear israelí, como una "respuesta" a un ataque "enemigo" contra uno de sus complejos nucleares en Natanz, al sur de Teherán.

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Sin embargo, el ejército israelí aseguró "no tener conocimiento" del ataque de Natanz. La televisión pública Kan lo atribuyó a las fuerzas estadounidenses.

Tanto la organización iraní de energía atómica como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) dijeron que no se ha detectado ningún nivel anormal de radiación tras el ataque.

Pero el director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, llamó "a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear".

Israel está considerado el único país dotado de armas nucleares en Oriente Medio pero mantiene una política de "ambigüedad estratégica" por la cual no lo confirma ni lo desmiente.

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Irak también se vio alcanzado por la contienda y ocho ataques nocturnos con cohetes y drones tuvieron como objetivo un centro diplomático y logístico estadounidense en el aeropuerto internacional de Bagdad, según fuentes de seguridad iraquíes.

No han sido reivindicados pero las facciones armadas iraquíes, apoyadas por Irán, atacan regularmente intereses estadounidenses en el país desde que empezó la guerra.



Subida de precios

Atacando a los países del Golfo, Irán busca también desestabilizar el suministro mundial de hidrocarburos.

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El domingo, tres misiles balísticos apuntaron a la región de Riad. Uno fue interceptado y dos cayeron en zonas deshabitadas, según el Ministerio de Defensa saudita.

Emiratos Árabes Unidos también dijo haber respondido a ataques de misiles y drones de Irán.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, una vía crucial para el comercio, agrava la escalada de precios del petróleo y el gas, disparados desde que empezó el conflicto.

Cerca del estrecho, un "proyectil desconocido" estalló el domingo junto a un buque granelero que navegaba en el Golfo, al norte de la ciudad emiratí de Sarja, informó la agencia martítima británica UKMTO. La tripulación está a salvo, indicó.

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AGENCIA AFP