En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
NOVENA
GRIPE H3N2
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue intervenido quirúrgicamente: esto se sabe sobre su salud

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue intervenido quirúrgicamente: esto se sabe sobre su salud

El exmandatario pasó por el quirófano este jueves en el hospital privado DF Star, donde fue intervenido durante más de tres horas.

Por: EFE
Actualizado: 25 de dic, 2025
Comparta en:
Jair Bolsonaro
Fue intervenido durante la jornada de este jueves-
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad