Hermano de exfutbolista fallecido en riña se entregó y habría confesado crimen: "No quiso matarlo"

Un video de seguridad difundido en redes sociales reveló los detalles del homicidio de Lucas Ignacio Pires, exfutbolista de 29 años, en medio de una riña. El principal sospechoso del crimen, ocurrido en la provincia de Buenos Aires tras una disputa callejera, es su propio hermano, Marcos. Medios argentinos reportaron que el señalado del homicidio se entregó ante las autoridades y confesó.

El pasado viernes 6 de febrero, en la localidad de Rafael Castillo (La Matanza), el exdelantero de Almirante Brown recibió un corte profundo en el antebrazo derecho con el filo de una botella de vidrio mientras participaba en una riña. La herida alcanzó una arteria, provocándole una hemorragia fatal. La grabación de los hechos, viralizada por el periodista Germán Mónaco y diversos medios locales, sostiene la hipótesis de la autoría del hermano de la víctima, quien estuvo prófugo tras el ataque.



El caso está bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza. El fiscal Adrián Arribas coordinó múltiples allanamientos para localizar al acusado y esclarecer lo sucedido. Lucas Pires formó parte de las filas de Almirante Brown entre 2015 y 2016, sumando un total de ocho encuentros y un gol marcado. Su fallecimiento ha provocado una profunda consternación en el fútbol de ascenso.



La institución deportiva manifestó su pesar a través de la red social X: “El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”. Mientras la comunidad deportiva despide al exjugador, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen.



La confesión del hermano de Lucas Pires

El portal argentino Primer Plano Online indicó que fuentes con acceso al expediente del caso aseguraron que el hermano de la víctima confesó tras entregarse a las autoridades en la mañana del martes. “Se le tomó indagatoria y confesó el hecho. Aseguró que claramente no quiso matarlo. Sabía que estaba todo filmado y reconoció que tuvieron una pelea. Dijo que su hermano agarró una piedra y él la botella para defenderse”.

El abogado defensor de Marcos Pires había informado el domingo que el lunes el hombre se iba a presentar ante la justicia para responder por el crimen. Sin embargo, finalmente lo hizo en la mañana del martes. El principal sospechoso aceptó ser indagado por el fiscal Adrián Arribas, quien está a cargo del caso.