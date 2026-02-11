Papa León XIV ora por Colombia y pide ayudar a familias damnificadas por inundaciones

El papa León XIV pidió prestar apoyo a Colombia tras las graves inundaciones de los últimos días que dejan, solo en Córdoba, más de 150.000 damnificados.

A esa región han llegado más de 100 toneladas de ayuda humanitaria. El centro de acopio en Montería recibe donaciones de alimentos no perecederos, ropa, mantas y kits de higiene personal que son clasificados, inventariados y despachados hacia los municipios más afectados.



"Durante todo el día van llegando ayudas, donaciones, mercados. Todo lo que es comida va en esta parte", explicó a EFE María José Negrete, encargada del lugar, mientras muestra que cada paquete es contado y registrado antes de ser enviado para garantizar que los despachos coincidan con los listados destinados a cada municipio.

En paralelo a la movilización ciudadana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha enviado desde Bogotá más de 70 toneladas de asistencia humanitaria y prevé completar 223 toneladas adicionales. Además, la semana pasada fueron trasladadas 10 toneladas por vía aérea, con apoyo de organismos de socorro y del Ejército, que en paralelo ayuda en las tareas de rescate de personas que han quedado atrapadas en sus casas, algunas de ellas inundadas con más de un metro de agua y, en los casos más dramáticos, casi hasta el techo. (Lea también: Emotivo video| En Córdoba, perro exhausto nadó hasta lancha para ser rescatado: "Se estaba ahogando")



El alcalde Montería, Hugo Kerguelén, indicó que solo en la capital del departamento hay cerca de 5.000 personas alojadas en albergues habilitados en colegios y escenarios deportivos de la ciudad.



Según el Gobierno colombiano, 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal se agrandó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe. Además, el rebosamiento del embalse de Urrá ha hecha más crítica la situación.

El presidente Gustavo Petro aseguró a través de X que la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias “implicará (...) una decena de billones, en los próximos meses".

La emergencia climática provocada por las lluvias deja al menos 14 muertos y decenas de miles de familias damnificadas. (Lea también: En medio de emergencia en Córdoba, hallan cuerpo de joven arrastrado por corriente en San Pelayo)



El papa León encomendó Colombia a la Virgen

En un llamamiento durante los saludos en español en su Audiencia General de los miércoles, el sumo pontífice estadounidense encomendó al amparo de la Virgen "a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia" y exhortó a "toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas". (Lea también: Alcaldía de Medellín habilita puntos de donación para afectados por frente frío en Córdoba y Urabá)

León XIV también recordó que en la diócesis de la que fue obispo, en Chiclayo, en Perú, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y confió "a todos, especialmente a los enfermos y a sus familiares, a la protección maternal de la Santísima Virgen María".

