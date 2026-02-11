¿Madre de niña colombiana detenida por ICE planea volver a EE. UU.? Así quedó su proceso

Después de permanecer más de cuatro meses en un centro de detención familiar en Texas, María Antonia Guerra Montoya, una niña colombiana de nueve años, regresó a Medellín junto a su madre, María Alejandra Montoya. El caso se conoció tras la publicación de una carta escrita por la menor y divulgada por el medio investigativo ProPublica, que reveló varias cartas redactadas por niños recluidos en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, una instalación utilizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para albergar a familias migrantes mientras se resuelven sus casos.

Entre esos documentos se encontraba el duro testimonio de la menor colombiana, quien describió su experiencia tras más de 100 días bajo custodia. En su carta, la niña relató que viajó desde Medellín a Estados Unidos con visa de turista para pasar unos días de vacaciones. Su madre residía en Nueva York y adelantaba un trámite de ajuste de estatus migratorio tras casarse con un ciudadano estadounidense. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Miami, la menor fue retenida por oficiales de migración y posteriormente su madre también quedó bajo custodia.

El duro relato de más de 100 días detenidas en una cárcel en Texas

De acuerdo con el testimonio entregado por María Alejandra Montoya en entrevista con Noticias Caracol en vivo, ambas permanecieron inicialmente en una sala de migración durante dos días y luego fueron trasladadas en avión hacia Texas sin información clara sobre su situación jurídica. Allí estuvieron 128 días. La niña aseguró que fue interrogada durante aproximadamente dos horas sin la presencia de su madre.



En su relato escrito señaló que se sentía triste, que extrañaba a su familia y a sus amigos, y que no estaba durmiendo bien. También mencionó que en los primeros días lloraba todas las noches. "Yo viajé con mi visa de turista, pero ICE me usó para agarrar a mi mamá. Ahora estoy en una cárcel y estoy triste. Me he desmayado 2 veces aquí adentro, cuando llegue todas las noches lloraba, y ahora no duermo bien", escribió la menor en una carta.



Durante su permanencia en el centro de Dilley, madre e hija compartieron habitación con otras familias. Según Montoya, el lugar está destinado exclusivamente a grupos familiares, es decir, adultos que ingresan con niños. En ese espacio, dijo, presentó múltiples quejas formales por situaciones relacionadas con el trato hacia su hija.

Entre los hechos denunciados mencionó revisiones frecuentes en las habitaciones, restricciones en el uso de materiales como hojas y marcadores - que la niña utilizaba para dibujar y escribir - y limitaciones en los horarios de comida. Según su versión, en algunas ocasiones les negaron el ingreso al comedor por llegar pocos minutos después de la hora establecida.

"Para mí eran unas vacaciones más que se convirtieron en un infierno (...) Ninguna mamá debería decidir entre pelear por sus derechos o la libertad de un niño", recalcó. La madre también señaló que su hija, quien sigue una dieta vegetariana, tuvo dificultades para acceder a alimentos acordes con su alimentación. Afirmó que durante varios meses la menor consumió principalmente fruta, leche de soya, arroz y fríjoles.



Así fue la liberación de madre e hija colombianas detenidas en Texas

El caso de las colombianas tomó mayor visibilidad luego de que algunos medios estadounidenses informaran sobre la presencia de niños detenidos en ese centro. De hecho, Montoya asegura haber liderado junto a otras familias una manifestación pacífica dentro de la instalación para llamar la atención sobre la situación de los niños. Días después, el 6 de febrero, a las 2:00 de la mañana, una oficial les notificó que serían liberadas.

"Les ofrecí, mediante los abogados de la niña, que la permitieran salir a ella y yo continuaba en detención, les ofrecí en múltiples ocasiones pagar mis vuelos por si lo que querían era deportarme. Después de un mes de ver a tu hija encerrada en una cárcel tu entras en un estado de extrema compulsión que no sabes qué hacer... llamaba todo el tiempo a mis abogados, a mi esposo, pero no hay respuesta, es a discreción de ellos", indicó la madre.

La salida no implicó una deportación formal, según explicó la madre, pues ella aceptó abandonar voluntariamente el país como alternativa para lograr la liberación de su hija. Tras completar trámites internos, fueron trasladadas bajo custodia hasta el aeropuerto y viajaron a Colombia. Ya en Medellín, Montoya aseguró que su prioridad es la recuperación emocional de la niña. Contó que la menor ha presentado alteraciones en el sueño y episodios de ansiedad desde su regreso. Ambas iniciaron un proceso de acompañamiento psicológico.

"Por ahora, mi prioridad número uno es la recuperación emocional y psicológica integral de mi hija y mía, porque sin duda quedan secuelas creo que a la larga irreparables en muchos aspectos. Entonces, en este momento, ese es mi objetivo principal, pero también reconstruir una vida. Queremos también ser la voz de muchos otros niños que todavía están allí, convertir esta mala experiencia y estas malas memorias en promover alternativas más humanas, en evaluar y en cómo ayudar también a otros niños", explicó la mujer.



¿Madre de niña colombiana detenida planea volver a Estados Unidos?

Sobre el futuro migratorio, la madre explicó que su proceso de residencia no fue cancelado formalmente, pues se trata de una petición realizada por su esposo, ciudadano estadounidense. No obstante, deberá continuar el trámite desde Colombia mientras se define su situación. Esto significa que, por ahora, no tiene un regreso inmediato programado a Estados Unidos.

La mujer señaló que evaluará los pasos a seguir una vez se estabilice la situación emocional y legal de la familia. "Ellos legalmente nunca pudieron cancelarme a mí mi proceso de cambio de estatus, porque es un derecho de un ciudadano estadounidense, no mío; es el derecho familiar de mi esposo. Pero sí, nos separaron, lograron su objetivo y usaron a mi hija para su objetivo final". Por lo que, por ahora, su regreso a Estados Unidos no está definido y el proceso migratorio continuará por vía consular.

Entretanto, madre e hija intentan restablecer su vida en Colombia tras una experiencia que marcó a ambas. En su carta, María Antonia expresó un deseo concreto: regresar a Colombia y reencontrarse con su entorno. Hoy, ya de vuelta en su ciudad, enfrenta el reto de retomar su rutina escolar y reconstruir vínculos que, según escribió, temía perder.

