La historia detrás de desgarradora carta de niña colombiana detenida por ICE: "No estoy feliz"

Una carta escrita a mano, acompañada de un dibujo y firmada por una niña de nueve años, permitió conocer el caso de María Antonia Guerra Montoya, una menor colombiana que permaneció detenida en un centro migratorio de Texas. La carta fue divulgada por el medio investigativo ProPublica, que publicó varias misivas escritas por menores retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley.

En una hoja de cuaderno, con letra infantil y algunos corazones dibujados al margen, María Antonia contó que llevaba 113 días en detención en Estados Unidos. En el mismo papel escribió que extrañaba su casa, a sus amigos, a su abuela, y que sentía que podían olvidarla. "Yo Soy Maria Antonia Guerra Montoya y estoy hace 113 días en detención. Extraño a mis amigos. Siento que me van a olvidar, estoy aburrida aquí", comenzó diciendo en la carta la pequeña.

Según datos citados en el reportaje, alrededor de 3.500 personas han pasado por ese lugar, más de la mitad menores de edad. La cifra supera la población del propio municipio de Dilley, que ronda los 3.300 habitantes.



La historia detrás de caso de niña colombiana detenida en Texas

María Antonia relató que había viajado desde Medellín hacia Estados Unidos para pasar diez días de vacaciones en Disney World, en Florida. Según su versión, ingresó al país con visa de turista. Su madre residía en Nueva York y, de acuerdo con lo conocido posteriormente, había permanecido más tiempo del permitido por su visa mientras esperaba la aprobación de su residencia tras casarse con un ciudadano estadounidense.



En la carta, la niña escribió que fue interrogada durante dos horas por un oficial de inmigración sin la presencia de su madre. También afirmó que, desde su llegada, permanecía en detención y que se sentía triste. "Yo solo quería estar de vacaciones como una familia normal", se lee en uno de los apartes. El texto está acompañado por dibujos, y en la parte inferior aparece el retrato de dos figuras femeninas. Una de ellas tiene lágrimas en el rostro.

Al lado del dibujo, la niña escribió: "Yo en Dilley no estoy feliz. Por favor sáquenme de aquí a Colombia". La hoja también incluye pequeños corazones y un arcoíris. El centro de Dilley es una de las instalaciones utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para alojar a familias migrantes mientras avanzan sus procesos.

6/ “When I arrived every night I cried and now I don’t sleep well, I felt that being here was my fault and I only wanted to be on vacation like a normal family.”



9-year-old Maria Antonia Guerra Montoya, detained on her way to Disney World, spent 113+ days at Dilley. pic.twitter.com/ajnCopTnxY — ProPublica (@propublica) February 9, 2026

"Vine de vacaciones por 10 días, me entraron a una oficina de ICE y un oficial me interrogó 2 horas sin mi mamá. Yo viajaba con azafata por que mi mamá vive en Nueva York, y ellos solo querían arrestar a mi mamá, por que mi mamá no tenía documentos en USA. Yo viajé con mi visa de turista, pero ICE me usó para agarrar a mi mamá. Ahora estoy en una cárcel y estoy triste. Me he desmayado 2 veces aquí adentro, cuando llegue todas las noches lloraba, y ahora no duermo bien", se lee en la carta de la pequeña de nueve años.

La segunda carta colombiana corresponde a una adolescente identificada como Gaby M.M., de 14 años, quien vivía en Houston, Texas. En su escrito señaló que algunos guardias tenían una forma inadecuada de dirigirse a los residentes y mencionó tratos verbales que calificó como inhumanos. También expresó preocupación por lo que podría ocurrir si no existiera supervisión externa sobre el personal del centro.



Madre e hija denuncian malos tratos en instalaciones del ICE

Tras la publicación de las cartas, la madre de María Antonia, María Alejandra Montoya, dio declaraciones en Noticias Caracol en vivo sobre el tiempo que permanecieron en Dilley. Afirmó que presentó múltiples quejas formales dentro de la institución por situaciones relacionadas con el trato hacia su hija.

"La cantidad de quejas que yo coloqué dentro de esa institución es exagerada, porque hubo oficiales que entraron agrediendo la privacidad de mi hija en la puerta del baño, mientras ella estaba duchándose. Hubo oficiales que no solo no le permitían jugar, sino que la limitaron de sus tiempos de comida, que si llegaba cinco minutos tarde a la comida le negaron la posibilidad de comer", explicó.

En diálogo con #NoticiasCaracolEnVivo Alejandra Montoya y su pequeña hija, María Antonia, relataron los duros momentos que vivieron tras ser detenidas por el ICE en Estados Unidos.



Vea la entrevista completa >>> https://t.co/QWofsCvG9d pic.twitter.com/CKzNxtcHT9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 11, 2026

Entre los hechos que describió se encuentran revisiones constantes en las habitaciones donde se alojaban varias madres con sus hijos. Según su testimonio, en algunos operativos ingresaban varios oficiales al mismo tiempo, pedían a las familias salir del cuarto y luego inspeccionaban sus pertenencias. En ese proceso, dijo, se extraviaron cartas y dibujos que la niña había hecho durante su estadía.

Montoya también relató que en tres ocasiones les retiraron los colores y marcadores que su hija utilizaba para dibujar. De acuerdo con su versión, el argumento fue que no podían conservar ciertos objetos de papel. Señaló que esos materiales eran una de las pocas actividades que la menor tenía dentro del centro.

Otro de los episodios mencionados fue la restricción en los horarios de comida. Según contó, si llegaban algunos minutos tarde, no se les permitía ingresar al comedor. En la carta, la niña también escribió que no le proporcionaban una dieta adecuada a su condición de vegetariana y que no estaba recibiendo buena educación dentro del centro. Añadió que deseaba regresar a Colombia para reencontrarse con su mejor amiga, su abuela y su escuela.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co