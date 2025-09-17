Joven cartagenero murió a manos de su pareja y su familia clama por repatriación

Un hecho de violencia conmocionó a la comunidad colombiana en Estados Unidos el pasado 15 de septiembre, cuando se confirmó el homicidio de Breiner Pérez Matute, un joven de 20 años oriundo de Cartagena que perdió la vida tras ser atacado por su pareja sentimental en Indianápolis.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la investigación preliminar, el crimen ocurrió luego de una fuerte discusión con su compañera, identificada como Mirla, una mujer venezolana de 31 años. Testigos señalaron que la pelea inició por un episodio de celos y escaló a insultos y agresiones físicas. En medio de la riña, la mujer tomó un cuchillo y le causó varias heridas en el pecho, una de ellas directamente en el corazón, lo que le produjo la muerte casi inmediata.

Los familiares de Breiner aseguraron que desde un inicio tenían reservas sobre esa relación, principalmente por la diferencia de edad y el carácter posesivo de la mujer.



“Ella era mucho mayor que él y muy controladora. Queríamos protegerlo, pero él decidió seguir adelante con ese romance”, relató un pariente al diario El Universal.Pese a las advertencias, el joven viajó con Mirla y su hermano a través de la peligrosa selva del Darién con el objetivo de llegar a Estados Unidos y buscar un futuro mejor. Desde Indianápolis intentaba trabajar para enviar dinero a su madre en Cartagena, quien dependía de su apoyo.



La reacción de la comunidad

La noticia de su muerte generó conmoción en su ciudad natal. Su familia aseguró que no cuenta con los recursos para la repatriación del cuerpo, un proceso que además se complica por la situación migratoria irregular del joven.

Publicidad

“No tenemos dinero, lo único que queremos es poder verlo, despedirnos y que su mamá le dé el último adiós”, dijo su madre entre lágrimas.Tras el ataque, la presunta agresora fue capturada por las autoridades locales y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra por homicidio.

La tragedia llegó hasta las autoridades cartageneras. El alcalde de la ciudad anunció que la administración municipal cubrirá los gastos de traslado para que Breiner pueda tener sepultura en su tierra.

Publicidad

“Lamentamos profundamente lo sucedido y enviamos un mensaje de solidaridad a sus seres queridos. Desde la Alcaldía asumiremos los costos de repatriación para que su familia pueda despedirlo con dignidad”, expresó el mandatario. El joven, que soñaba con construir una vida próspera en Estados Unidos para sacar adelante a su madre y a sus hijas, vio truncado su proyecto por un acto de violencia que hoy enluta a dos países y deja a Cartagena a la espera de su regreso póstumo.

NOTICIAS CARACOL

