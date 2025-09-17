En vivo
MUNDO

Hombre es condenado a muerte en Taiwán por acabar con la vida de su familia “mientras dormía”

Declaró que "volvería a matar" a su suegra y que tenía intenciones de acabar con la vida de otras personas cercanas, según autoridades.

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2025
Hombre es condenado a muerte en Taiwán por crimen contra su familia “mientras dormía”
AFP

