Venezuela anuncia maniobras aéreas, marítimas y terrestres en isla ante "amenaza" de EE. UU.

Venezuela anuncia maniobras aéreas, marítimas y terrestres en isla ante "amenaza" de EE. UU.

Más de 2.500 efectivos permanecerán durante tres días en la isla de La Orchila para el ejercicio militar, declaró Vladimir Padrino, quien dijo que se implementarán “acciones de guerra electrónica”.

Por: AFP
Actualizado: 17 de sept, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
