Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Abrió el primer Centro Interactivo de Experiencia Migratoria de Bogotá: fundado por un migrante

En Bogotá se abrió el primer Centro Interactivo de Experiencia Migratoria. El lugar, fundado por un migrante colombiano, es una oportunidad para los latinos que buscan una vida en otros países.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 17, 2025 01:12 p. m.

EE. UU. es el principal destino para migrantes colombianos.
