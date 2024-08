Juanita Goebertus dice que en Venezuela "hay un intento por legitimar un fraude"

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó el pasado jueves, 22 de agosto, la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del país bolivariano.

>>> Vea más: Expresidente Juan Manuel Santos califica como “patraña” decisión del TSJ de Venezuela

En medio del panorama, la directora para Las Américas de Human Rights Watch, habló en Noticias Caracol en vivo y dijo que “por lo menos, desde hace diez años, distintas organizaciones como la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Observación Electoral de la UE, la oficina del Alto Comisionado de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional han dicho que el Tribunal Supremo Venezolano no es un órgano ni imparcial ni independiente”.

Goebertus sostuvo que el TSJ “es un órgano controlado políticamente por el régimen de Nicolás Maduro. Hay evidencia de que en el pasado el Gobierno le ha pasado borradores de los fallos e incluso ha habido denuncias desde el órgano judicial de que temen por las consecuencias de no acatar las órdenes directas que han recibido por parte del Gobierno”.

Publicidad

La directora agregó que el llamado de la comunidad internacional ha sido “insistir en lo que está dentro del derecho electoral venezolano, publicar cada una de las actas y permitir las auditorías independientes para poder verificar realmente los resultados electorales. Sin eso, una vez más, lo que hay es un intento por legitimar judicialmente un fraude que está a la luz de todo el mundo”.

Canal diplomático entre Colombia, Brasil y México "no ha dado resultados"

En cuanto a la posición que ha mantenido Colombia frente a la crisis en Venezuela, Goebertus dijo que “conocemos de primera mano los intentos del Gobierno Lula, en Brasil; el Gobierno AMLO, en México, y el Gobierno Petro, en Colombia, de tratar de tener el rol de buscar un canal diplomático. Esos canales tienen que existir. Lo que nos muestra la historia es que canales diplomáticos para poder tratar de promover una transición a la democracia son fundamentales”.

Publicidad

La directora indicó que ese canal diplomático, “desafortunadamente, no ha dado resultados, no existe sobre la mesa una propuesta de un acuerdo de transición a la democracia que parta de lo obvio que es reconocer que hubo un triunfo como lo muestran las actas publicadas por la oposición, como lo ha dicho el Centro Carter y el panel de expertos de Naciones Unidas, que participó en el proceso electoral. Los canales diplomáticos deben existir, pero esos canales se agotan cuando no hay resultados y cuando no parece existir voluntad de parte del Gobierno de Nicolás Maduro para abrir así sea un camino de una transición a la democracia”.

>>> Le puede interesar: Unión Europea no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela sin las actas