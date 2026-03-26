Maduro y su esposa enfrentan nueva audiencia en Nueva York, EE. UU.: ¿qué se espera en su caso?

El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, enfrenta este jueves una audiencia judicial en Nueva York, casi tres meses después de su captura el pasado 3 de enero por parte del gobierno de Estados Unidos. Mientras el proceso avanza, su figura se desdibuja en Venezuela, donde el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha concentrado sus esfuerzos en estrechar sus relaciones con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

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El ataque contra Maduro en Caracas, capital de Venezuela, contó con apoyo de ataques aéreos contra la ciudad y un importante despliegue naval. En el operativo murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios venezolanos. Ningún efectivo estadounidense murió.



Desde entonces Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn. Solamente salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los delitos que se le atribuyen en Estados Unidos. Contra él pesan cargos de conspiración por "narcoterrorismo", conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.



El líder chavista, junto con su esposa, alegan no tener recursos propios para pagar su defensa privada y reclaman que se les impide usar fondos del Estado venezolano al no ser reconocido como jefe de Estado. Es por esa razón que en la audiencia del jueves, prevista a las 11H00 locales (15H00 GMT), Maduro posiblemente presione para que se desestime su caso, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios.

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El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción. En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.



¿Cómo ha estado Maduro en la cárcel de Nueva York, Estados Unidos?

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos. Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman "presidente".

Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente. "Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza", aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

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Mientras tanto, la presidenta encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez, lucha por dirigir un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas. La mandataria interina impulsó una ley de amnistía para liberar a prisioneros políticos. También reformó la ley de hidrocarburos, en línea con las exigencias de Estados Unidos para acceder a la vasta riqueza de gas y petróleo venezolanos. También ha incluido reformas del gabinete de ministros.

Al mismo tiempo, según el politólogo y profesor universitario Guillermo Aveledo, Maduro ha ido quedando relegado de la agenda pública. "El discurso del ausente mandatario como héroe, incluso como superhéroe, fue recurrente en la propaganda oficial hasta hace muy poco (...), pero prácticamente ha desaparecido, y la victimización choca con la realidad de la impopularidad del presidente, quien quizás sea reevaluado en el futuro", afirmó el profesor a EFE.

LAURA VALENTINA MERCADO

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*Con información de EFE y AFp

