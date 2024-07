¿Karol G le envió canción a Maduro para su campaña? Esto dijo el presidente de Venezuela

Las elecciones presidenciales en Venezuela, que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio, tienen al país y al mundo pendientes de lo que va a pasar en el país latinoamericano. En medio de su recorrido, el candidato presidencial Nicolás Maduro, que busca una segunda reelección, afirmó que la canción de su campaña es de Karol G.

¿Qué tiene que ver Karol G con Nicolás Maduro?

El presidente venezolano, que busca seguir en el poder, pasó recientemente por el pueblo de Petare, en el estado de Miranda. Desde allí, Nicolás Maduro hizo unas declaraciones sobre Karol G que se hacen tendencia en las redes sociales.

"Karol G me mandó una canción para la campaña", aseguró el candidato presidencial de 61 años sobre el escenario ante decenas de personas. Agregó que "la vamos a lanzar en estos días y ya ensayé el baile, porque aquí me conocen como 'el gallo pinto', pero en el exterior me están diciendo 'Nicol G', no sé por qué".

Tras las declaraciones de Nicolás Maduro, la cantante colombiana Karol G no se ha pronunciado para confirmar si entregó una canción al presidente venezolano.

Maduro se compara con Karol G

Esta no es la primera vez en medio de su campaña política que Nicolás Maduro hace referencia a la cantante colombiana. En una reciente entrevista también se comparó con ella y mencionó que su nuevo apodo será 'Nicol G'.

El presidente venezolano hizo esta afirmación luego de que Karol G cumpliera con sus exitosos conciertos en El Monumental de Caracas, Venezuela, los días 22 y 23 de marzo. Según el político, así como la intérprete de Mientras me curo del cora llenó el estadio, él también lo hará durante las elecciones presidenciales.

"Después de los conciertos que se llevaron a cabo en el Monumental, internacionalmente me llaman 'Nicol G'. Por Karol G ahora me llamo 'Nicol G', mejor conocido como 'Nicol G', y pronto voy a llenar el Monumental también", señaló el presidente venezolano.

