Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La contundente derrota electoral que sufrió Javier Milei en Argentina frente al peronismo

La contundente derrota electoral que sufrió Javier Milei en Argentina frente al peronismo

Su partido, La Libertad Avanza, obtuvo casi el 34% de los votos en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, mientras que el movimiento peronista, revitalizado de la mano de Axel Kicillof, concentró más del 47%.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 08, 2025 10:55 a. m.
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Javier Milei y Axel Kicillof.
Javier Milei y Axel Kicillof.
AFP