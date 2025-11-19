En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hombre fue declarado muerto por 6 minutos, regresó y dice que conoció 'el más allá'

Hombre fue declarado muerto por 6 minutos, regresó y dice que conoció 'el más allá'

"La muerte no existe", ese es el mensaje que el hombre de 59 años transmite al mundo después de su extraña experiencia.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Hombre que volvió de la muerte
John Davis contó como fue su 'regreso' a la vida -
Foto: YT / Grief 2 Growth

Publicidad

Publicidad

Publicidad