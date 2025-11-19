En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Residencia permanente en Estados Unidos basada en familia: requisitos y tipos de permisos

Residencia permanente en Estados Unidos basada en familia: requisitos y tipos de permisos

El Gobierno de Estados Unidos permite que familiares de ciudadanos o residentes permanentes también pueden obtener el permiso de residencia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Residencia permanente en Estados Unidos basada en familia: requisitos y tipos de permisos
Imagen de referencia de residencia permanente o Green Card.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad