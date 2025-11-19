En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Rapero D4vd es considerado sospechoso en muerte de Celeste Rivas

Después de dos meses de investigación, las autoridades consideran a D4vd como sospechoso por la muerte de la menor de edad Celeste Rivas.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de nov, 2025
Joven muerta en carro de D4vd
En el carro de D4vd se encontró el cuerpo de celeste Rivas, de 15 años -
Fotos: Instagram / Oficina del Sheriff de Riverside

