Rapero D4vd es considerado sospechoso en muerte de Celeste Rivas

Han pasado dos desde el hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas en el carro Tesla del rapero D4vd, pero el caso ha dado un nuevo giro este 19 de noviembre. Se ha confirmado que el famoso es considerado sospechoso en el caso por el homicidio de la joven.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante dos meses de investigación, se han conocido pocos detalles sobre los detalles de cómo murió la menor de edad. Soprendía a muchas personas que en el caso, aunque el cuerpo fue hallado en el carro del cantante y se supo que D4vd y Celeste fueron novios, el rapero no había sido ni acusado ni señalado por las autoridades como sospechoso.



Nuevo giro en el caso de Celeste Rivas

Aunque oficialmente las autoridades no han detallado que hay sospechas sobre el cantante de 20 años, los medios estadounidenses como TMZ, NBC Los Angeles y KABC informaron este miércoles, según fuentes anónimas, que el rapero está siendo considerado sospechoso en la investigación por el asesinato de Celeste Rivas.

Por su parte, voceros del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) señalaron que la investigación por la muerte de Rivas sigue abierta y que, por el momento, no se ha ordenado ninguna detención relacionada con el caso.



¿Qué pasó con Celeste Rivas?

Desde abril de 2024, Celeste Rivas -con 13 años- abandonó su casa sin dejar rastro y tan solo en mayo del mismo año hizo una última llamada a su familia. Desde entonces, se había reportado su desaparición e iniciado una búsqueda que terminó trágicamente el pasado 8 de septiembre, cuando el cuerpo de la menor fue hallado en estado de descomposición en el maletero de un carro del rapero D4vd.



Esa no era la primera vez que la menor de edad huía de casa, anteriormente ya había sido hallada en Hollywood, aparentemente siguiendo a su novio, pero había sido llevada a casa por las autoridades. Todos pensaron que nuevamente ocurriría lo mismo y su familia denunció su desaparición en abril de 2024. Más de un año después sería hallada sin vida en un depósito de autos en Los Ángeles.



El medio estadounidense KABC reveló que la última vez que la familia supo de la menor fue en mayo de 2024, cuando hizo una llamada a su casa. Por su parte, la mamá de Celeste habló con TMZ y reveló que, para el momento de la desaparición, Celeste tenía un novio llamado David, pero no sabía si se trataba de David Anthony Burke, más conocido como D4vd.

Publicidad

TMZ también indicó que la División de Investigación Científica del LAPD realizó un registro de una casa en Hollywood Hills en la que aparentemente vivía D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, luego de identificar el cuerpo de Celeste Rivas.

Las autoridades sospechan que le homicidio se haya cometido en dicha propiedad, por lo que los investigadores utilizaron luminol para detectar posibles rastros de sangre, recolectaron huellas dactilares y muestras de cabello. Por ahora, se ha dicho que la casa está alquilada a nombre de Josh Marshall, representante del rapero.

Publicidad

Por otro lado, uno de los últimos hallazgos revelados por las autoridades en este caso es que, aparentemente, Celeste Rivas había muerto días antes de ser hallada en el maletero del carro. "Es muy probable que Celeste Rivas Hernández llevara muerta varias semanas antes de que se descubriera su cuerpo", reveló a la revista People el capitán Scot M. Williams, jefe de la división de robos y homicidios de LAPD.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL