Murió bebé de un año tras ser olvidada por ocho horas en el transporte de una guardería

Una bebé de 18 meses falleció en la ciudad de Almada, en Portugal, después de permanecer durante cerca de ocho horas dentro de un vehículo utilizado para el transporte escolar. Las autoridades portuguesas investigan las circunstancias de la tragedia y buscan establecer posibles responsabilidades por la muerte de la menor.

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De acuerdo con la información conocida por CNN Portugal, la niña fue recogida alrededor de las 8:00 de la mañana como parte de su rutina habitual para ser trasladada a un centro de educación infantil. Sin embargo, por razones que aún son objeto de investigación, la menor aparentemente nunca descendió del vehículo al llegar a su destino y permaneció en el interior durante gran parte de la jornada. La situación solo salió a la luz varias horas después, cuando la madre acudió a recoger a su hija al finalizar el día y descubrió que la niña no se encontraba en la guardería. Fue entonces cuando trabajadores del establecimiento verificaron la situación y localizaron a la menor dentro del vehículo de transporte escolar.

Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar tras recibir la alerta sobre una menor en parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero los esfuerzos fueron insuficientes y la bebé fue declarada muerta. Las primeras hipótesis apuntan a que las condiciones de temperatura dentro del vehículo pudieron haber influido de forma determinante en el desenlace. Según reportes locales, el día de los hechos se registraron temperaturas cercanas a los 27 y 30 grados Celsius en la zona de Almada, una situación que habría elevado significativamente el calor al interior del automóvil cerrado. No obstante, las autoridades aún esperan los resultados de las pericias para establecer con exactitud la causa del fallecimiento.



La investigación también se centra en esclarecer por qué nadie detectó la ausencia de la menor durante varias horas. Los reportes señalan que los padres recibían habitualmente una notificación cuando la niña ingresaba al centro infantil. El día de la tragedia dicho aviso nunca fue enviado, un hecho que ahora forma parte de las líneas de investigación sobre los protocolos de control y supervisión implementados por la institución.



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Tras conocerse la noticia, el centro educativo emitió un comunicado en el que expresó su profundo pesar por lo ocurrido. La institución manifestó sus condolencias a los padres y familiares de la menor, calificó la situación como una tragedia y aseguró que está colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer todos los hechos. Además, indicó que su prioridad es brindar apoyo a la familia afectada y a la comunidad educativa.



En el mensaje difundido públicamente, la administración del colegio señaló que recibió con “profunda consternación” la noticia del fallecimiento de una de las niñas bajo su cuidado. También informó que la dirección de la institución regresó de inmediato a Almada para seguir personalmente la situación y supervisar las acciones adoptadas tras el incidente. Por su parte, la Policía Judicial de Portugal asumió las investigaciones para determinar si existió negligencia y establecer las responsabilidades correspondientes. Los investigadores analizan el procedimiento de transporte, los mecanismos de verificación de asistencia, la actuación del personal encargado y las circunstancias que permitieron que la menor permaneciera dentro del vehículo sin ser detectada durante tantas horas.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL