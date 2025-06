La dura amenaza de Trump a España por no aceptar gasto en OTAN: "Les vamos a hacer pagar el doble"

Se anunciaba el choque, y el choque se produjo: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Españacon un castigo comercial por no querer gastar un 5% de su PIB en Defensa, el objetivo consensuado por la OTANen su cumbre de La Haya. "España es el único de todos los países que se niega a pagar", lanzó el mandatario republicano en una comparecencia de prensa. "Quieren quedarse en el 2%, y me parece que eso es terrible. Su economía va muy bien, pero podría verse por el suelo". "Negociaremos con España un acuerdo comercial, y les haremos pagar el doble. Estoy en serio", enfatizó Trump.

Bajo presión de Trump, Europa y Canadá acataron este miércoles ese ambicioso objetivo, que implicará un incremento histórico del gasto militar a lo largo de la próxima década para asumir en mayor medida su propia seguridad. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, llegó a la cumbre con una posición divergente, afirmando que logró pactar con el secretario general de la OTAN una vía flexible, gastar un 2,1% del PIB. Según él, ese umbral basta para garantizar las capacidades que la Alianza le pide a Madrid.

Una argumentación que desde el principio no gustó a Trump, quien el martes había calificado la posición española de "problema" y de "injusta" para el resto de la Alianza, tras avisar el fin de semana de que la OTAN iba a tener que "lidiar con España". Fiel a lo adelantado, Sánchez no bloqueó este miércoles el consenso entre aliados en La Haya, dado que a cambio, sostuvo, se respetó la "soberanía" de su planteamiento. Pero sí que defendió con firmeza su posición en una rueda de prensa posterior a la cumbre, en la que llegó a decir que, caso de haber aceptado para España el objetivo del 5%, habría sido un "absoluto error". "El debate no es cuánto vamos a gastar. Una alianza se basa en qué capacidades necesitamos aportar cada Estado miembro", argumentó.

Un ejercicio de equilibrismo diplomático que no convenció a Trump -"deberían unirse a todos esos países que están pagando el 5%", insistió este miércoles.

Sin reuniones bilaterales, y silencioso en la foto de familia este miércoles al coincidir con sus colegas, el dirigente español tuvo un perfil muy bajo en la cumbre del martes y miércoles en La Haya. Él mismo reconoció que ni saludó a Trump ni habló con él, algo que fue, según dijo, "casual".

Las palabras de Trump hacen pensar que su Gobierno, que está negociando con Bruselas un nuevo pacto tras amenazar con aranceles de hasta el 50% para corregir lo que califica de déficits "injustos", busque ahora gravar partidas concretas de bienes europeos que puedan afectar especialmente a España. "(España) es un lugar fantástico, y son gente estupenda, pero España es el único país, de todos los países, que se niega a pagar y, saben, quieren que les salga gratis, pero tendrán que devolvernos el dinero a través del comercio, porque no voy a permitir que eso ocurra. Es injusto", subrayó.

Trump aseguró que España "ha sido el más hostil" de los miembros de la OTAN de cara a la idea de incrementar el volumen del gasto en defensa. "Simplemente no le veo sentido", agregó. "Creo que España es terrible. Son el único país que no pagará el monto completo. Quieren quedarse en el 2 %. Creo que es terrible. Y, como saben, les va muy bien. La economía va muy bien. Y esa economía podría hundirse por completo si algo malo ocurre", dijo. "Es el único país que no paga. No sé cuál es el problema", repitió el líder republicano, que llegó a la OTAN enfocado en lograr que los aliados se comprometieran a cumplir el nuevo aumento en los próximos diez años. Washington estima que el umbral actual del gasto es "ridículo" y considera que todos los miembros del bloque están capacitados para asumir ese aumento.

En 2024, la balanza comercial entre ambos fue favorable a Estados Unidos, un país con el que España acumuló en 2024 un déficit de 10.000 millones de euros, según datos oficiales. La principal exportación española a Estados Unidos son productos químicos -medicamentos, productos farmacéuticos y químicos orgánicos- y bienes de equipo y maquinaria, además de productos agrícolas, como aceite de oliva. A su vez, España importa de Estados Unidos petróleo principalmente, productos químicos y gas natural licuado. A la luz de los datos bilaterales, la amenaza de Trump es doblemente problemática, ya que precisamente, en su comunicado final, la Alianza se compromete a "trabajar para eliminar las barreras comerciales relativas a Defensa" entre los países miembros.

Sin hablar de España, el presidente francés, Emmanuel Macron, incidió en la cuestión al término de la cumbre. "No podemos decir, entre aliados, que tenemos que gastar más (...), y librar una guerra comercial dentro de la OTAN, eso es una aberración", dijo Macron, que instó a "alcanzar rápidamente un acuerdo".

Aunque Trump confió que las conversaciones con la UE "no estaban yendo a ningún lugar", ambas partes adoptaron una tregua hasta el 9 de julio en sus aranceles cruzados para dar una oportunidad al diálogo.



Debilitado a nivel interno

El mandatario socialista gobierna España en coalición con partidos de izquierda radical y formaciones nacionalistas vascas y catalanas reacias a incrementar el gasto militar. En el poder desde 2018, Sánchez atraviesa un momento político difícil a nivel interno, y se ha visto debilitado recientemente por un escándalo de corrupción protagonizado por dos figuras muy allegadas, el que fuera número 3 de su partido, Santos Cerdán, y su ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos.

Sánchez calculó que la meta del 5% supondría más de 300.000 millones de euros en los diez próximos años. Un montante que según él amenaza el gasto social, y obligaría a subir impuestos y hasta sacrificar contribuciones a la ayuda internacional. El país acoge dos bases militares de la OTAN en Morón y Rota, pero por su posición geográfica no se siente directamente amenazado por Rusia. El año pasado, España fue el que menos gastó proporcionalmente de toda la Alianza, un 1,24% del PIB, y este año debería alcanzar el 2%, el objetivo vigente hasta ahora y fijado una década atrás.

*Con información de AFP y EFE