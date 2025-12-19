En vivo
MUNDO

La empresa que estaría reclutando mercenarios colombianos para combatir en Sudán, según The Guardian

Cientos de mercenarios colombianos combaten en la guerra en Sudán al lado de las Fuerzas de Acción Rápida, el grupo que lucha contra el Ejército regular y que ha sido acusado de crímenes de guerra.

Por: EFE
Actualizado: 19 de dic, 2025
