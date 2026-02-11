Aterrizaje de emergencia terminó con avión en medio de concurrida vía: "Perdimos nuestro motor"

Sobre el medio día del lunes 9 de febrero, una avioneta realizó un milagroso aterrizaje de emergencia en una transitada vía. El hecho ocurrió en la ciudad de Gainesville, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. En la aeronave iban dos personas a bordo, quienes tuvieron que tocar tierra sobre la concurrida carretera, chocando contra varios vehículos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) escribió en su página de declaraciones sobre accidentes e incidentes de aviación que "el piloto de un Hawker Beechcraft BE-36 realizó un aterrizaje de emergencia en una carretera de Gainesville, Georgia, debido a problemas con el motor reportados alrededor de las 12:10 p. m., hora local".



¿Qué se sabe de la emergencia aérea reportada en Gainesville?

Según el Departamento de Policía de Gainesville, la avioneta aterrizó cerca de la intersección de Browns Bridge Road y Pearl Nix Parkway, frente a un Golden Corral, después de que el piloto reportara problemas mecánicos. La avioneta, que despegó del aeropuerto Lee Gilmer Memorial, impactó varios vehículos al aterrizar en la carretera.



El piloto de la aeronave, Thomas Rogers, dio declaraciones al medio local FOX 5: "Perdimos nuestro motor al despegar de Gainesville y nos dimos cuenta, tratamos de planear de regreso, hicimos todo según el manual, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a lograrlo con lo lejos que estábamos, así que seguimos por la carretera".



El capitán de la policía de Gainesville, Kevin Holbrook, dijo al mismo medio citado, que "el hecho de que este avión se estrellara, sin impactar ningún poste ni cable eléctrico, y solo impactara tres vehículos, es absolutamente sorprendente". El avión impactó tres vehículos y desprendió un tanque de combustible de la parte trasera de una camioneta. Se conoció que el otro ocupante de la aeronave era un estudiante de piloto.