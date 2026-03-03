Abogados venezolanos piden a EE. UU. investigar a Maduro por tortura: podría tener cadena perpetua

Un grupo de abogados venezolanos en el exilio envió una petición oficial al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que investigue al exlíder del régimen chavista, Nicolás Maduro, por tortura, un delito que puede dar cadena perpetua en el país norteamericano. Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados a principios de enero en Caracas durante una operación militar estadounidense.

Ambos están formalmente inculpados por narcotráfico por un tribunal de Manhattan, en Nueva York (EE. UU.) y han sido encarcelados en una prisión federal de Brooklyn. El líder chavista está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Maduro, quien se declaró inocente en la primera audiencia de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un "prisionero de guerra", debe comparecer de nuevo junto con su esposa el 26 de marzo. Mientras tanto, ambos están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, el cual comenzó a funcionar desde inicios de la década de los 90 y, poco a poco, se fue convirtiendo en la prisión a donde llevaban a los presos del más alto nivel.



A este lugar lo describen como “el infierno en la tierra” por las difíciles condiciones en las que viven muchos presos. En diálogo con la BBC, Andrew Dalack, abogado de reclusos en esa cárcel, dijo que "es un lugar que da mucho miedo". Allí viven más de 1.200 reos, pero muchos se mantienen en condiciones de aislamiento.



El pedido de abogados venezolanos contra Maduro

La solicitud fue enviada por los abogados el pasado 4 de marzo, un día después de la captura de Maduro. El medio venezolano 'Tal Cual' conoció el documento, el cual cita informes del Departamento de Estado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, organismos que han denunciado patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en Venezuela.



El medio mencionado habló con el abogado Kelvi Zambrano, quien lidera la iniciativa junto con José Valderrama, Villcar Fernández y Julie Vanessa Siado. Sostiene que en Venezuela "muchas personas murieron bajo custodia del Estado como consecuencia de torturas", lo cual, para los abogados exiliados, encajaría en el supuesto agravado previsto en la legislación estadounidense.

Los abogados argumentan que, a diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI), donde la tortura debe probarse como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, en el sistema federal estadounidense solo se necesita un caso. "En Estados Unidos este principio solo se activa si el torturador está en territorio americano. No importa dónde estén las víctimas ni dónde ocurrieron los hechos. Lo determinante es que el ejecutor esté aquí (...) Aquí no hace falta demostrar sistematicidad ni generalidad. Basta con que exista una sola víctima que pruebe que fue torturada bajo color de ley para que el Departamento de Justicia esté obligado a investigar", explicó el abogado Zambrano.

Como antecedente ,pusieron como ejemplo la condena de un jurado federal del estado de Colorado a Michael Sang Correa, exintegrante de la unidad paramilitar conocida como 'Junglers' en Gambia, por actos de tortura cometidos en 2006 contra personas acusadas de participar en un intento de golpe de Estado. "Ese es el único caso en la historia moderna de Estados Unidos en el que se ha aplicado este estatuto contra un extranjero por tortura cometida fuera del país. Si el Departamento de Justicia decide avanzar, estaríamos ante el primer caso en que se intenta aplicar esta norma a un exjefe de Estado", sostuvo el abogado.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

