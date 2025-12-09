Tiktoker tuvo emergencia por piercing en su nariz que terminó en su pulmón: "No me di cuenta"

A través de TikTok, una influencer llamada Deyanira compartió la historia de un momento de terror que vivió cuando tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia porque su septum (piercing en la nariz) terminó en su pulmón, algo que ponía en riesgo su vida, pero de lo que no se dio cuenta hasta que fue al médico.

La mexicana detalló que los hechos ocurrieron a mediados de este año, pero que hasta ahora decidió contarlo públicamente. Afortunadamente, también detalló que luego de una cirugía de emergencia para sacar la joya de sus pulmones, actualmente se encuentra totalmente recuperada de lo ocurrido.



¿Qué fue lo que pasó?

Deyanira subió un primer video en el que describió con humor lo que vivió: "Se pone el septum (sale mal)". La publicación se hizo viral y muchos internautas le pidieron que contara con más detalles lo ocurrido, por lo que la mujer decidió subir un nuevo video en el que aclaró puntos importantes sobre su anécdota.

La joven señaló que este piercing se lo colocó hace siete años y no había tenido ningún tipo de problema. También que no se dio cuenta de cómo la pieza terminó en su pulmón. "La única teoría que tengo, que le dije al neumólogo, es que me dormí, se cayó la bolita y ya. A lo mejor estaba boca arriba, no me di cuenta y ahí fue dónde me chingué".



Explicó también que tenía múltiples joyas para el piercing, que solía cambiar, por lo que no notó en primera instancia que una faltaba. En junio, ella empezó a notar que estaba enferma porque tenía una "tos crónica"; sin embargo, en ese momento pensó que era por los incendios forestales que estaban ocurriendo en Nuevo León, México, y que esto le estaba afectando.



Así lo dejó pasar un mes, hasta que en julio decidió ir al médico para tomarse exámenes. Los rayos X revelaron la realidad, pues el radiólogo le hizo muchas preguntas sobre si le habían hecho cirugías en el pecho o si tenía piercings en esa parte del cuerpo. "Cuando vi los resultados entendí por qué me hizo tantas preguntas".

Cuando los médicos vieron los resultados, le hicieron más estudios y la remitieron al quirófano. Detalló que su caso se hizo muy interesante para los médicos, quienes acudían para ver sus resultados y comentar al respecto. Deyanira cree que el septum llegó a sus pulmones en marzo, cuando empezó a tener fiebre y tos, por lo que pensó que era algo viral. "El neumólogo me dijo: 'Se ve que Dios cuida a sus criaturas. Evidentemente el arete está ahí, pero gracias a Dios se adhirió porque está a 0.5 milímetros de la aorta'".

La tiktoker reseñó que las palabras del médico la preocuparon bastante, teniendo en cuenta que ella estaba con su familia emocionados con la preparación de su boda. Rápidamente los médicos le dicen que con una cirugía de emergencia de 20 minutos le sacarían la joya, pero si eso no funcionaba la tendrían que "abrir".

"Yo de verdad decía 'me voy a morir'. Es un terror que no le deso a nadie". Como lo temía la tiktoker, la cirugía no fue tan simple como los médicos esperaba en un principio, "duraron una hora y 20 minutos y no lo pudieron sacar porque estaba adherido a mi cuerpo", detalló. La mujer tuvo que esperar unos días más para una siguiente intervención en la que los médicos lograran sacar la joya de sus pulmones.

Los internautas reaccionaron con mucha sorpresa a su historia. "Yo quería esa, pero ahora me lo voy a pensar más"; "¿Cómo no te diste cuenta que despertarte sin el septum?"; "Ya me dio susto y me lo empecé a quitar para dormir"; "Hace años tengo el septum y jamás en la vida me lo saqué para dormir"; "Me acabas de desbloquear un miedo que no sabía que tenía".

