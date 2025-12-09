Nuevo parte médico de Miss Jamaica tras su caída: hemorragia intracraneal y pérdida del conocimiento

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, regresará pronto a su país, acompañada de su equipo médico, para proseguir con su tratamiento luego de caer por un orificio del escenario de un metro de altura en uno de los certámenes preliminares en Bangkok.



Así lo informó este lunes la organización de Miss Universo (MUO, en inglés) en un comunicado de prensa, en el que indica que Henry, de 29 años, será transportada a un hospital jamaiquino para continuar con su proceso de rehabilitación por su estrepitosa caída el pasado 19 de noviembre cuando desfilaba con su traje de gala.



¿Cómo fue la caída de Miss Jamaica en Miss Universo?

El incidente ocurrió cuando Henry, médica y candidata de su país, realizaba el último tramo de su presentación en Miss Universo en traje de gala. De acuerdo con algunas imágenes compartidas en redes sociales se observa que avanzaba por el borde de la tarima mientras desfilaba ante los asistentes. Instantes después, un tropiezo la hizo perder estabilidad y caer. Luego del incidente, Henry fue sacada del lugar en camilla rumbo al hospital, donde le diagnosticaron una hemorragia intracraneal, pérdida del conocimiento, laceraciones en su rostro y otras heridas.

"Desde el momento en que Henry sufrió el accidente, la MUO ha estado al lado de Gabrielle y su familia como si fueran parte de nuestra familia, asumiendo total responsabilidad sin titubeos", expresó el organismo en el comunicado. La MUO, a su vez, aseguró que "ha asumido al ciento por ciento todos los gastos relacionados" con este incidente, incluyendo el alojamiento de la familia de la candidata en un hotel cerca del hospital, nuevas reservas de boletos de avión, servicios de transporte y "personal dedicado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso".

"Gracias a Dios nuestra Miss Universo Jamaica se prepara para regresar a casa, para todos los que estaban preocupados por su salud, muchas gracias por apoyarnos en sus cadenas de oración, que desde nuestro silencio pedíamos por la salud y pronta recuperación de la Doctora Gabrielle", se lee en parte de la publicación realizada por Rocha.



Esta edición del popular certamen de belleza estuvo cargada de polémicas, incluyendo una denuncia de supuesto fraude en la elección de la mexicana Fátima Bosch como ganadora, una acusación que niega Rocha, quien amenazó con emprender acciones legales contra medios de comunicación que han difundido informaciones que considera difamatorias.



Incluso, la MUO desmintió notas periodísticas que informan que Henry contribuyó, de alguna manera, a su caída. "La MUO nunca ha culpado a Henry por el suceso y aseguramos que esas alegaciones son infundidas y las rechazamos profundamente", apuntó.

AGENCIA EFE

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL