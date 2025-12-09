En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Nuevo parte médico de Miss Jamaica tras su caída: hemorragia intracraneal y pérdida del conocimiento

Nuevo parte médico de Miss Jamaica tras su caída: hemorragia intracraneal y pérdida del conocimiento

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, regresa a su país para continuar su tratamiento tras sufrir una caída durante el certamen en Bangkok, que le causó graves lesiones.

Por: EFE
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Estado de salud de Miss Jamaica: Organización Miss Universo aclara condición médica tras accidente
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, poco antes de sufrir aparatoso accidente.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad