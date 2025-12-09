En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El país donde menores de 16 años ya no podrán tener redes sociales: ¿cómo sabrán edad de usuarios?

El país donde menores de 16 años ya no podrán tener redes sociales: ¿cómo sabrán edad de usuarios?

A partir del 10 de diciembre, entra en vigor una ley que impide a menores de 16 años tener redes sociales, con medidas de verificación de edad y sanciones millonarias para las empresas que no cumplan.

Por: AFP
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Prohíben el uso de redes sociales para menores de 16 años en Australia
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad