Las polémicas imágenes de la "nueva Gaza" anunciada por Donald Trump en el Foro Económico Mundial

La administración de Donald Trump dio a conocer el jueves su propuesta de reconstrucción para la llamada "nueva Gaza", concebida como un plan urbanístico de gran envergadura que apuesta por llenar de rascacielos un territorio devastado por tres años de ofensiva militar israelí y habitado por dos millones de personas.



Jared Kushner, yerno de Trump y empresario del sector inmobiliario, fue el encargado de presentar el proyecto durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), escenario en el que también se conformó la Junta de la Paz, un organismo creado por el presidente estadounidense para supervisar el alto el fuego en Gaza y tratar otros conflictos.

El propio Trump aludió a su trayectoria como constructor para subrayar el potencial económico de la ubicación de la Franja de Gaza, situada a orillas del Mediterráneo. "Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta preciosa propiedad", señaló.



¿Cómo sería la “nueva Gaza”?

Las diapositivas mostradas por Kushner incluyen imágenes de modernos rascacielos distribuidos a lo largo de la costa mediterránea y la proyección de nuevas ciudades dentro del enclave palestino, donde más de 70.000 personas han perdido la vida a causa de los ataques israelíes desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Las imágenes evocan un video generado con inteligencia artificial difundido un año atrás, en el que Trump sugería desplazar a los habitantes de Gaza y construir un complejo turístico llamado "Trump Gaza", propuesta que entonces desató fuertes críticas.



El nuevo plan contempla desarrollar una zona turística a lo largo de los 40 kilómetros costeros del enclave, con unos 180 rascacielos residenciales y hoteleros frente al mar, además de un puerto de gran escala.



El interior del territorio estaría organizado en áreas residenciales, parques y espacios deportivos, además de zonas industriales, centros logísticos y de datos, y un aeropuerto ubicado en la frontera con Egipto.

🚨 NO WAY: Jared Kushner just presented a Gaza “master plan” at Trump’s new “Board of Peace” event this morning.



Slides literally included “New Gaza” and “New Rafah.”



Let that sink in.



A private citizen. No office. No mandate. No accountability. pic.twitter.com/MrsEurbTmB — Brian Allen (@allenanalysis) January 22, 2026

¿Cómo se construiría?

Kushner calcula que serían necesarios al menos 25.000 millones de dólares en inversiones para iniciar un proyecto que aún no tiene fecha de arranque. Según el Plan Maestro, la ejecución se dividiría en cuatro fases: comenzando por el sur y avanzando progresivamente hacia el norte, dejando la ciudad de Gaza para el final.

La primera ciudad a reconstruir sería Rafah, en el extremo sur del enclave, ampliamente destruida por los ataques israelíes. También está prevista la reapertura del paso fronterizo de Rafah con Egipto, lo que podría ocurrir en los próximos días, según el comité tecnocrático que actualmente gobierna en la Franja.

Una de las diapositivas muestra una versión renovada de Rafah, con avenidas bordeadas de árboles y rotondas, más de 100.000 viviendas, 200 centros educativos, 180 instalaciones culturales y religiosas, y 75 centros médicos.

El equipo de Trump proyecta que la iniciativa podría impulsar la economía de Gaza hasta alcanzar los 10.000 millones de dólares en 2035 y generar más de 500.000 empleos.

¿Es viable el proyecto?

Durante la presentación, Kushner afirmó que no existe un "plan B" para la reconstrucción del enclave y condicionó el inicio de los trabajos al desarme total de Hamás.

No obstante, la situación actual en la zona hace que el plan presentado en Davos parezca poco factible por ahora: no cuenta con cronogramas definidos ni detalles sobre quién asumiría las inversiones necesarias.

El plan de paz de Trump para Gaza, anunciado en octubre pasado, establecía un alto el fuego, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista; sin embargo, los ataques israelíes continúan y Hamás no ha entregado aún el cuerpo de uno de los secuestrados.

Además, las negociaciones para iniciar la segunda fase del plan —centrada en el desarme de Hamás— avanzan con lentitud, y Washington enfrenta dificultades para encontrar países dispuestos a participar en una fuerza de paz en la zona.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE