En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MALVINAS
METRO DE MEDELLÍN
AYUDA A VENEZUELA
GABINETE DE ABELARDO
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro confirma que el activista Beto Coral regresará a Colombia tras detención en EE. UU.

Presidente Petro confirma que el activista Beto Coral regresará a Colombia tras detención en EE. UU.

El mandatario colombiano aseguró que Coral "viene sin cadenas" y expresó su deseo de que el próximo Gobierno "no permita que vengan colombianos dignos encadenados".

Por: EFE
Actualizado: 16 de jul, 2026
Comparta en:
Beto Coral, activista detenido en Estados Unidos
Beto Coral, activista detenido en Estados Unidos.
Redes sociales

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este jueves que el activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, regresará al país tras haber permanecido detenido durante un mes por las autoridades migratorias de Estados Unidos. "Hoy se recibe a Beto Coral en Colombia", escribió el mandatario en su cuenta de X, donde aseguró que el activista estuvo "injustamente encarcelado en los EE. UU. por persecución directa de Abelardo de la Espriella", el presidente electo de Colombia que tomará posesión del cargo el próximo 7 de agosto. Petro añadió que Coral "viene sin cadenas" y expresó su deseo de que el próximo Gobierno "no permita que vengan colombianos dignos encadenados".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El activista llegará a Colombia en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) junto con otros 92 connacionales deportados por las autoridades estadounidenses desde el Aeropuerto de AlexandrIa, en el estado de Luisiana, y aterrizará en Colombia por la noche, según medios locales. Coral fue detenido el pasado 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), caso que Petro denunció reiteradamente como una persecución política porque, según dijo, el objetivo de la captura del activista era obligarlo a declarar que era agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia.

Últimas Noticias

Informe que está en Presidencia probaría que no hubo fraude en elecciones de Colombia, según El País
POLÍTICA

Informe que está en Presidencia no halló pruebas de fraude en elecciones de Colombia, según El País

Cristian Quiroz renunció a la presidencia del Consejo Nacional Electoral: ¿quién lo reemplaza?
POLÍTICA

Cristian Quiroz renunció a la presidencia del Consejo Nacional Electoral: ¿quién lo reemplaza?

El activista sostiene que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2015 y que desde 2016 tiene una solicitud de asilo pendiente y niega haber cometido delitos o haber actuado como agente del Gobierno colombiano. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos asegura que Coral permaneció en el país después del vencimiento de su visado y lo considera un "extranjero ilegal".

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Gustavo Petro

Migración

Publicidad

Publicidad

Publicidad