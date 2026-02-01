Laura Fernández es presidenta electa de Costa Rica tras obtener mayoría de votos en primera vuelta

Con el 61,50 % de las juntas procesadas, Laura Fernández Delgado, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, fue electa como presidenta de Costa Rica en la primera vuelta, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).



Según el reporte oficial, de un total de 7.154 mesas receptoras de votos, 4.400 ya han sido procesadas. La jornada electoral registró una participación del 68,96 %, mientras que el abstencionismo se ubicó en 31,04 %.

Fernández obtuvo 732.143 votos, equivalentes al 50,23 % de los votos válidos, superando al candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro R. Ramos Chaves, quien alcanzó 468.199 votos (32,1 %). En tercer lugar se ubicó Claudia V. Dobles Camargo, con el 4,5 % de los sufragios.

En su primer corte preliminar, con 31,14 % de las mesas escrutadas, el TSE ya había informado que la candidata oficialista lideraba con 53,1 % de los votos válidos, tendencia que se consolidó a medida que avanzó el conteo.



Durante la entrega de resultados, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, destacó el desarrollo del proceso electoral y afirmó:

“Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (..) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense”.



Zamora hizo además un llamado a la convivencia democrática tras la jornada electoral. “Respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes”, pidió la magistrada, al tiempo que instó a la “responsabilidad para frenar la escalada de insultos”, al advertir que estos no contribuyen a la búsqueda de soluciones frente a problemáticas como la “pobreza, la ignorancia y la criminalidad”.

Desde la región también llegaron reacciones. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló a través de su cuenta en X:

“Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”.

Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.



Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica. — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 2, 2026

¿Quién es Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica?

Laura Fernández Delgado, de 39 años, es politóloga y fue candidata del Partido Pueblo Soberano, colectividad oficialista. Se desempeñó como ministra de la Presidencia y ministra de Planificación y Política Económica durante el actual Gobierno de Rodrigo Chaves, a quien se ha referido públicamente como su “heredera” política.

De acuerdo con CNN, es Licenciada en Ciencias Políticas y docente universitaria, Fernández ha trabajado en temas relacionados con planificación, inversión pública y cooperación internacional desde 2010. Nació en Puntarenas, está casada y es madre de una hija.

Durante la campaña, insistió en que su propuesta se basa en la continuidad del actual gobierno. “¿Por qué cambiar lo que nos está dando buenos resultados? Jamás”, expresó en declaraciones recogidas durante el proceso electoral.

Entre los temas centrales de su candidatura estuvieron la seguridad, el crecimiento económico y el combate al crimen organizado. La inseguridad y el avance del narcotráfico fueron asuntos clave en el debate público, frente a los cuales Fernández planteó medidas como la suspensión de garantías individuales en zonas específicas y el fortalecimiento de las sanciones contra estructuras criminales.

Con estos datos preliminares, Laura Fernández se convierte en la segunda mujer en ser presidenta de Costa Rica, después de Laura Chinchilla Miranda, quien ocupó la Presidencia entre el 8 de mayo de 2010 y el 8 de mayo de 2014.

El proceso electoral continúa bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mientras avanza el escrutinio total de las juntas y se formalizan los resultados definitivos.

