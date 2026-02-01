Elkana Bohbot narró lo sufrido durante 738 días en poder de Hamás: “Es una pesadilla que no termina”

Israel cerró el triste capítulo de los rehenes que Hamás tomó el 7 de octubre de 2023 durante un concierto, con la entrega de los últimos restos mortales de un agente de policía. Los símbolos que recordaban a los retenidos fueron retirados. (Lea también: Relato de colombo-israelí que estuvo secuestrado por Hamás: "Siempre tuve fe de que iba regresar")

Sin embargo, los que fueron liberados enfrentan una dura realidad. Ese es el caso de Elkana Bohbot, que acaba de publicar un libro en el que cuenta su experiencia. Además, él y su esposa colombiana Rebecca González aceptaron mostrarla y narrarla para el Canal 12 de Israel en un conmovedor documental y al que Noticias Caracol pudo acceder.



Elkana Bohbot había organizado el concierto del 7 de octubre de 2023

“Yo pensé traerle a la gente el mejor evento del mundo”, le narró al Canal 12 el que había sido su más ambicioso proyecto. Trabajó por él casi medio año junto a amigos que perdieron la vida.

Uno de ellos se dio cuenta de lo que ocurría: “Me dice: ‘Mira Elkana. Mira el cielo. Hay cohetes amigos. Dispérsense’”.



Comenzó “a repartir agua. Le decimos a la gente: ‘No se preocupen. Vamos a salir de aquí. Todo va a estar bien’. Empiezan a llegar heridos de bala, autos perforados por disparos. Avanzo hacia el puesto del policía, los agarro y les digo ‘soy uno de los productores, abran ya una ruta de escape ahora, si no, nos quedamos atrapados’”, recordó.



Le pidieron a la gente que abordara los vehículos y saliera. Algunos lograron alejarse, él se quedó.

Luego intentó huir de Hamás, pero el sonido de las balas era ensordecedor. “Estás en el infierno, literal. Los coches explotan, todo arde, es una locura total”, dijo, y tras los gritos hubo un “silencio de muerte”.

A las 10 de la mañana se divulgó en Israel el video de Elkana herido, atado y aterrorizado.



La tortura a manos de Hamás

Contó que sus captores le quitaron “los zapatos, los calcetines y me arrancan la camiseta. Tengo un tatuaje y entonces saca un cuchillo y me dice que me lo va a arrancar. Yo estaba aterrorizado. Le dije que no y él me responde que sí”. Luego lo hicieron entrar a un túnel estrecho.

En uno de los días más horribles de su cautiverio, relató que uno de sus captores perdió a su hermana y amenazó con matarlo: “Me amarran una venda en los ojos, me agarran la mano con muchísima fuerza, me tropiezo, caigo al suelo, me levantan a la fuerza, me estrellan contra un poste, me quemo con algo y en mi cabeza pienso ‘ya está, aquí se acaba todo’. Escuché una puerta enorme, como de metal pesado, abriéndose. No veo nada. Me meten adentro y me dicen: ‘Párate no te muevas’. Es algo que nunca voy a olvidar”.

Finalmente lo llevaron a un túnel donde reunieron a una decena de rehenes y ahí se quedó desde el día 48 hasta el 738, el último de su cautiverio, en manos de un enmascarado que se hacía llamar Joker. (Lea también: Exrehén israelí habló de las torturas y los abusos sexuales que sufrió durante su cautiverio en Gaza)



Merlín, su compañero de esos días

Elkana guardaba en una bolsa cosas que trajo de su encierro. Allí estaba un muñeco negro de nombre Merlín que él mismo cosió. “Como en la película de Tom Hanks con Wilson, yo hice a Merlín. Y le decía ‘Merlín, no importa lo que escriban, tú sales conmigo, no te quedas ahí’".

Afirmó que ese muñeco “estuvo conmigo en muchos momentos difíciles. Lo conocimos así y le poníamos una cuchara antes de buscar alimento. Merlín era como un amuleto. Sí, un amuleto”.



El día que se reencontró con su familia

Elkana admitió que no había “un solo día en el que no piense en él (su hijo). No hay una hora, no hay un minuto, ellos sabían que esa era mi debilidad y se encargaban de humillarme. (…) Uno de ellos se me acercó y me dijo ‘¿cómo se llama tu hijo?’. Le digo ‘Reem’. Entonces me dijo: ‘Ahora voy a rezar y si Alá quiere, él va a morir… No lo voy a olvidar”.

En octubre de 2025 por fin salió en el último grupo de rehenes. Llegó el momento de ver a su familia. Sin embargo, reconoció que al principio no quería ver a su hijo “porque tenía miedo de que no corriera hacia mí, o de que no me reconociera, o de que yo no lo reconociera”.

Pero el reencuentro fue único: “Nunca se me va a olvidar ese abrazo y la forma en que corrió hacia mí. Yo lo abracé y lo levanté. Fue el pico de mi vida”.

Su mamá, Ruhama, quien fue diagnosticada con cáncer cuando Elkana estuvo en cautiverio, dice que cuando ve a su hijo “todavía hay un vacío, todavía hay un hueco. Veo su hombro, lo veo caído, no muy sano. Veo marcas en su cuerpo. Apenas ayer se le subió un poco la camisa y vi cicatrices, eso me rompe”.

Su esposa Rebecca cuenta que aunque él “está aquí, todavía está allá. En las noches, cuando se despierta, yo hago como si no estuviera despierta, pero sí siento que se mueve la cama. Y es algo con lo que lidio todos los días”.

Por su parte, él dice que está en “una pesadilla que no termina. No es que saliste y todo está bien. Tienes que vivir con esta pesadilla toda tu vida”.

Una ONG israelí los está acompañando y promueve una campaña para ayudar a Elkana a volver a la vida. Él está haciendo su mayor esfuerzo para escapar de ese mal sueño, para no sentir temor, volver a descansar y volver a sonreír.

