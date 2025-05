Le extirparon 13 órganos luego de intoxicarse en una fiesta del trabajo: ¿qué le pasó?

La vida de Rebecca Hind dio un giro inesperado después de una noche de fiesta con sus compañeros de trabajo; ahora la mujer de 39 años no sabe cuánto tiempo de vida le queda. Aunque en un principio tuvo una intoxicación, los síntomas persistieron y con el paso del tiempo fue diagnosticada con un cáncer extraño y bastante agresivo que llegó a varios órganos.

¿Qué le ocurrió?

Hind era una mujer apasionada por el fitness e instructora de educación al aire libre, llevaba una vida saludable y feliz. A mediados del año 2018, la mujer empezó a notar que subió de peso y que su estómago parecía inflamado. No le dio mucha relevancia al tema, aunque sí ajustó su rutina de ejercicios para tratar de bajar de peso y tonificar su abdomen.

Meses más tarde en su empresa hicieron una cena navideña para los empleados, pero algo en la comida estaba en mal estado, entonces Rebecca y otros compañeros resultaron intoxicados. Sin embargo, en pocos días sus colegas estaban como nuevos, mientras que ella seguía enferma. Dos meses más tarde, finalmente la mujer decide ir al médico para consultar qué estaba pasando con su cuerpo.

"Después de una tomografía computarizada y biopsias, me enteré que tenía PMP y que estaba muy extendido", reveló la mujer, según citó el diario The Sun. Al realizarle los estudios, los médicos le indicaron que tenía masas cancerosas creciendo en su abdomen y más tarde le confirmaron que se trataba de pseudomixoma peritoneal (PMP), una condición poco común en la que se acumula mucina, un líquido canceroso, en la cavidad peritoneal.

A pesar de todos los intentos médicos, el cáncer sigue afectando a Rebecca - Fotos: The Sun

Esta condición normalmente causa una distensión abdominal, síntomas que ella había mostrado desde meses atrás, y la formación de masas gelatinosas que llevan el líquido y que, de no tratarse a tiempo, se puede regar por otros órganos. "Cuando lo encontraron, ya estaba prácticamente plagada de él", aseguró.

Una complicada batalla contra el cáncer

Los médicos decidieron actuar pronto y le extirparon quirúrgicamente algunos órganos que habían sido invadidos por el cáncer como el apéndice, el ombligo, el epiplón menor y la sometieron a ocho rondas de quimioterapia para vencer lo que quedaba en su cuerpo.

Sin embargo, tiempo después recibió la devastadora noticia de que eso no había sido suficiente y fue sometida a una nueva cirugía de 12 horas en la que también le extirparon el epiplón mayor, la vesícula biliar, el bazo, el intestino grueso, el útero, los ovarios, las trompas de Falopio, el cuello uterino, el recto, una parte del estómago y del intestino delgado, la capa superficial del hígado y ambos lados del diafragma. Los médicos la llamaron 'la madre de las cirugías', en un intento por retirar todo el tejido afectado.

Luego de dos cirugías en las que le extirparon 13 órganos de su parte abdominal que habían sido afectados, la situación para Rebecca empeoró. "El cáncer había regresado y era incurable. Fue desgarrador", comentó. Además de que había pasado meses complicados por una dura recuperación tras la cirugía que le cambió por completo su vida y la obligó a vivir con un estoma, en 2020 nuevamente el cáncer estaba en su organismo y esta vez los médicos no le daban esperanzas.

Rebecca no sabe cuánto tiempo de vida le queda, por lo que decide aprovechar cada día - Foto: The Sun

Su nuevo estilo de vida

Con un cáncer incurable y a punto de cumplir 40 años, Rebecca Hind no sabe cuánto tiempo le queda de vida, pero se ha propuesto a vivirlo de la mejor manera. En los últimos años hizo parte de algunos ensayos clínicos para tratar el cáncer, pero definitivamente terminaba enfermándose más y los médicos finalmente lo declararon "incurable", desde entonces la mujer decidió experimentar todo lo que pueda antes de morir.

"Estoy tratando de hacer cosas para tener una vida 'normal', pero con modificaciones. Este año cumplo 40 años y quiero decir que sí a todo: hasta ahora he practicado surf, he ido en globo aerostático y he paseado en trineo tirado por perros", reveló. Todo esto, claro está, mientras sigue indicaciones médicas y sobrevive con un cóctel de entre 50 y 60 pastillas diarias. "Mi vida diaria es una montaña rusa, pero con la actitud adecuada, aún se pueden lograr muchas cosas", concluyó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL