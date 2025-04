"Error imperdonable": le sacaron el útero por diagnóstico equivocado con cáncer

El caso de una mujer que, por causa de un mal diagnóstico médico, perdió su útero y otras partes de su cuerpo está causando revuelo en el mundo. Se trata de Rhian Butlin, de 32 años, quien a finales de 2024 fue diagnosticada con cáncer uterino 54, motivo por el que los médicos decidieron realizarle una peligrosa cirugía, pero después de esto se dieron cuenta que los tumores no eran cancerosos.

Fue diagnosticada con cáncer por error

En septiembre de 2024, la mujer acudió al médico por un dolor abdominal bastante extraño y en un primer momento los médicos pensaron que podía tratarse de síndrome de ovario poliquístico. Luego de dos meses el dolor empeoró y la mujer narró al Daily Mail que su abdomen estaba tan inflamado que parecía que tuviera varios meses de embarazo. Tras algunos exámenes los médicos identificaron que había un tumor de 25 centímetros en uno de sus ovarios.

El equipo médico le indicó a la mujer que debía ser operada de inmediato para retirar el tumor. Finalmente, en diciembre de ese año Butiln, quien tiene dos hijos y trabaja como enfermera, se sometió a una histerectomía, una complicada cirugía para extirpar el útero, los ovarios y las trompas de Falopio. En medio de la intervención también le removieron el apéndice y el revestimiento del intestino.

Todo empezó con un fuerte dolor en su abdomen - Peter Dazeley/Getty Images

Rhian Butlin señaló que la recuperación de esta cirugía fue bastante dolorosa y complicada, porque además sufrió septicemia y retención de líquido y fue puesta en un coma inducido por un tiempo. Sin embargo, se sentía aliviada de que con esta intervención quedaba libre del cáncer de cuello uterino . En medio de la recuperación, en la que estuvo en coma inducido, su familia pidió fondos económicos a través de una plataforma, temiendo que lo peor podía pasar con la enfermera.

Publicidad

Por fortuna, la mujer de 32 años logró recuperarse satisfactoriamente y pensó que podría seguir con su vida luego de vencer el cáncer. En ese momento recibió una noticia inesperada e indignante, todo había sido un error. Los médicos le explicaron que al realizar la biopsia no encontraron cáncer en los órganos que le habían extirpado y que realmente ella tenía endometriosis, pero había sido diagnosticada erróneamente con cáncer uterino. Aunque los profesionales se disculparon, la familia de Butlin señaló que esto fue un "error imperdonable".

Pensó que estaba libre de cáncer

A pesar del terrible error médico, la mujer y su familia se sintieron aliviados al saber que no había cáncer en su cuerpo. "No tengo palabras para expresar la felicidad de mi familia cuando supe que no era cáncer. Pensé que por fin había superado esta terrible pesadilla", señaló la mujer en el medio internacional. Pero con el tiempo volvió a sentirse mal y acudió nuevamente al hospital.

Famisanar

Publicidad

Su peor pesadilla regresó cuando los médicos le informaron que ahora sí tiene cáncer. Los profesionales de la salud le indicaron que tenía un tipo de cáncer muy raro que realmente había iniciado en su apéndice, no en el ovario como le habían dicho anteriormente, y que, desafortunadamente, ya se había esparcido a su pelvis y sus ganglios linfáticos. Con este panorama, la mujer fue diagnosticada con cáncer de apendicitis en etapa 4 y no tiene cura.

"Estaba completamente agotada emocionalmente, siempre tenía miedo y no podía dormir bien. Me extirparon los ovarios sin cáncer de ovario, y me extirparon la mucosa intestinal aunque no tenía cáncer de colon. Y en diciembre, me extirparon el apéndice, y no fue hasta unos meses después que se descubrió el cáncer", recalcó la mujer que actualmente se somete a un tratamiento de quimioterapia intensiva.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co