Leopoldo López: "Petro no puede estar del lado de algo que es evidente que es un robo"

Leopoldo López habló sobre el silencio que ha guardado el presidente Gustavo Petro sobre las elecciones en Venezuela, las cuales, según el CNE, ganó Nicolás Maduro.

López dijo que “el presidente Petro inevitablemente se tendrá de pronunciar. Es inevitable porque no puede estar del lado de algo que es evidente para todos que es un robo. Lo hará a su manera, lo hará a su tiempo, pero lo hará”.

También sostuvo que “yo no veo a Petro ni a Lula apoyando a Nicolás Maduro en lo indefendible. Con las pruebas en mano, con las actas publicadas, con los elementos más que probados de lo que fue el resultado del domingo es imposible ponerse de lado, a menos de que se quiten la careta ya de apoyar dictaduras como lo ha hecho China, Rusia e Irán”.

Leopoldo López se pronunció sobre detención de Freddy Superlano

Leopoldo López, líder opositor de Venezuela, habló en Noticias Caracol Ahora sobre la detención de Freddy Superlano, ocurrida en la mañana de este martes, 30 de julio de 2024.

López aseguró que Superlano “ha venido liderando nuestro partido, en el terreno, desde que yo salí al exilio. Esta madrugada estaba hablando con él. Él sabía que lo estaban buscando”.

El líder opositor denunció que el 29 de julio “Nicolás Maduro hizo una amenaza en mi contra, en contra de María Corina Machado y amenazó con salir a reprimir y encarcelar”.

Leopoldo López indicó que Superlano “sabía que esto podía pasar y el mensaje que me dio fue muy claro. Me dijo: ‘Mira, líder, si de aquí me llevan es parte de la lucha. No hay miedo, no tenemos miedo y seguiremos adelante desde todos los rincones”.

Nicolás Maduro quiere "sembrar el terror": Leopoldo López

El político declaró que Maduro lo que quiere es “sembrar el terror, hacer un baño de sangre, una guerra civil. No podrá hacerlo. Quiere aterrorizar a quienes están liderando este proceso de cambio”.

López dijo que, en estos momentos, el presidente Nicolás Maduro está “temeroso, nervioso, malhumorado, haciendo acusaciones, amenazando y, por supuesto, eso solo va a tener la reacción de más apoyo, más contundencia, más apoyo de los venezolanos. Los venezolanos hemos decidido ser libres”.

Por otra parte, el político afirmó que el gobierno de Maduro va por más opositores: “No tengo duda. Todo el mundo sabe que les pueden llegar en cualquier momento para que los metan presos, pero allí sigue el liderazgo y el compromiso de ser libres”.

Además, el líder opositor sostuvo que “estamos viviendo los últimos días de la dictadura. Hay que seguir luchando, hay que seguir con coherencia, seguir con la exigencia de que se respeten los resultados, pero ya Maduro está mostrando que su propia fuerza interna se está quebrando”.

En cuanto a las acusaciones que hizo el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, contra Leopoldo López y María Corina Machado por el supuesto hackeo electoral durante las elecciones presidenciales, el líder opositor respondió que “eso no es nuevo. Cada dos semanas la dictadura inventa una nueva acusación. Me han acusado de estar coordinando el paso de los venezolanos por el Darién, me han acusado de vender petróleo venezolano, me han acusado de las protestas”.

Por último, el político indicó que lo del hackeo “es falso y, simplemente, lo que construye son excusas para culpar a otros y para ellos pretender convencer a los venezolanos de lo indefendible. Todo el mundo sabe que Maduro perdió la elección de una manera masiva”.

