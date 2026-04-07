Lo que parecía ser un dolor de espalda terminó en diagnostico de cáncer en adolescente de 16 años

Un dolor de espalda persistente, que en principio parecía una molestia muscular sin mayor gravedad, terminó convirtiéndose en la señal de alerta de una enfermedad mucho más seria para Kit Chester-Canavan, un adolescente de 16 años, que terminó siendo diagnosticado con leucemia tras meses en los que sus síntomas fueron atribuidos a afecciones menores.



El joven, residente en Bushey, Inglaterra, llevaba una vida activa y saludable hasta que en abril de 2025 comenzó a experimentar molestias en la parte baja de la espalda. En un inicio, el dolor fue interpretado como una afección muscular, una conclusión que parecía lógica tanto para él como para los médicos. Sin embargo, con el paso de los meses, la situación fue empeorando.

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“Empezó con un dolor muscular en la parte baja de la espalda, un dolor insoportable, horrible”, relató el adolescente a SWNS, un medio local. La situación se agravó tras un accidente en bicicleta ocurrido en octubre de ese mismo año, lo que intensificó las molestias. “Después del accidente empeoró, se volvió muy intenso, un dolor aún mayor. Me molestaba, pero no le di importancia”, agregó.

A pesar de acudir a consulta médica, el diagnóstico inicial no encendió las alarmas. Primero se habló de un problema muscular y, posteriormente, de una posible infección viral. No obstante, el dolor persistía y comenzaron a aparecer otros síntomas que preocuparon a su familia, como la pérdida de peso y la disminución del apetito.



Fue su madre, Amanda Chester, quien insistió en profundizar en los estudios médicos. Ante la falta de mejoría, solicitó la realización de análisis de sangre, una decisión que resultó clave para esclarecer lo que realmente estaba ocurriendo.



¿Cómo recibió el diagnostico?

El diagnóstico llegó en noviembre de 2025: leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer de la sangre que se caracteriza por su rápido crecimiento y que es más común en niños y adolescentes. La noticia tomó por sorpresa a la familia.



“Me quedé muy impactado cuando recibí el diagnóstico”, contó el joven. “Cuando me dijeron que tenía leucemia, casi me eché a reír de la sorpresa”. A esto añadió una reflexión sobre el impacto emocional del momento “Nunca esperas que te pase a ti”.

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Para su madre, el proceso también ha estado marcado por la incertidumbre y la frustración. Considera que algunos signos pudieron haber sido detectados antes. “Deberían haber visto que algo más grave estaba pasando, que había señales de alerta”, señaló. Además, expresó que no saben "por qué le ha pasado esto, no hay explicación lógica”.

Tras el diagnóstico, el adolescente inició un tratamiento que se extenderá aproximadamente por dos años e incluye quimioterapia, inmunoterapia y controles constantes para evitar la progresión de la enfermedad. A pesar de la dureza del proceso, su evolución ha sido positiva hasta el momento.

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“Esto es una encrucijada para mí. Es una batalla de David contra Goliat, pero saldré fortalecido”, afirmó. El joven también reconoció que el tratamiento ha sido exigente: “Ha sido duro, he estado entrando y saliendo del hospital y he sufrido dolor, pero hay días buenos y malos”.

Más allá del impacto físico, el diagnóstico ha cambiado por completo su rutina y sus planes de vida. En lugar de disfrutar actividades propias de su edad, ahora enfrenta un proceso médico riguroso que limita su día a día. “Son dos años de tratamiento cuando debería estar yendo a fiestas y haciendo todas esas cosas que un chico de su edad debería hacer”, explicó su madre.

En medio de este panorama, la familia ha impulsado una campaña de recaudación de fondos que no solo busca apoyar el tratamiento, sino también cumplir uno de los sueños del joven: viajar. Parte de lo recaudado será destinada a organizaciones que apoyan a otros pacientes jóvenes con cáncer, como Teenage Cancer Trust.

Aunque el camino aún es largo, el joven mantiene una actitud resiliente frente al diagnóstico y se aferra a la idea de superar esta etapa. “Estoy muy agradecido a todos, a mis amigos, a mi familia y a todas las organizaciones benéficas”, concluyó, destacando el apoyo recibido durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co