Passport Bros: la dinámica de explotación sexual de extranjeros para encontrar pareja en Colombia

La inadmisión de Casey Red Beard, un extranjero señalado de hacer fiestas sexuales en Medellín, reabrió una práctica poco común del que están siendo objeto países de tercer mundo como Colombia. Se trata de una clase de comunidad creada en redes sociales, que se llama “Passport Bros”, en la que hombres de distintos lugares del mundo viajan a países de tercer mundo para conseguir pareja.

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Este influencer fue inadmitido en el Aeropuerto El Dorado y fue enviado de regreso a Miami, según informó Migración Colombia. Sobre este hombre al parecer pesan alertas de presunta promoción de turismo sexual y trata de personas que se concentraría en Medellín. Y es que habría denuncias contra el influencer por por promover en redes sociales fiestas privadas y actividades dirigidas a ciudadanos extranjeros” en la capital antioqueña.

En las redes sociales de este hombre queda expuesta la práctica de este grupo denominado Passport Bros, donde él comparte su experiencia como parte de la comunidad. En sus videos se usa un lenguaje casi despectivo al género femenino. “Después de 25 países - de África al Amazonas- cuál es mejor mercado de citas”, se titula uno de sus videos. Además de eso sube tutoriales para hombres para conseguir novias en “tres meses”, cómo “conocer mujeres”, verse mejor en fotografías o cómo chatear con el fin de obtener citas.



¿Qué son los Passport Bros?

En su mayoría, los Passport Bros son hombres nacidos en Estados Unidos que prefieren irse a otros lugares para encontrar parejas. Cecilia Alegría, escritora y coach de parejas, habló con DW y definió que estas personas no encuentran en su país de origen a mujeres que se adapten a su gusto. “Tienen un criterio machista porque son muy tradicionales”, define la experta.

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Por otro lado, Alegría explica que países de América Latina y Asia, estos hombres encuentran a parejas del sexo opuesto que sientran en su “tipo”. “Son mujeres con valores más tradicionales, que supone que la mujer debe ser la ayuda del esposo en el hogar”, explica en una relación donde también entra a jugar el factor económico y social.

Red Beard tiene hasta ahora casi 18.000 suscriptores en su canal de YouTube y hace poco borró su cuenta de Instagram. Sin embargo, ya hay cuentas de fans que publican sus videos. En uno se puede ver incluso como sale con chicas de 20 años, cuando este hombre tiene 37 años.

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Como este, hay varias cuenta como The Jaunt o Untouchable Travels, que ven destinos como Colombia como si fuera “un paraíso para los hombres solteros” o sicen que “las mujeres en Asia son más amables”.

María Paula Rodríguez Rozo

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