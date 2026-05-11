Lo que reveló el papá de Vicente, el niño que murió dentro de un carro tras ser olvidado por su mamá

El caso de Vicente, un niño de tres años que murió después de ser abandonado dentro de un carro, ha generado indignación en México. Su madre fue vinculada al proceso judicial este 10 de mayo y permanece bajo prisión preventiva. En las últimas horas se conocieron las declaraciones de Juan Carlos Meza, el padre del menor, quien lanzó fuertes acusaciones contra la madre de Vicente.



La Fiscalía General del Estado de Baja California pide que la mujer, identificada como Roxana “N”, sea condenada hasta a 50 años de prisión por los delitos de homicidio relacionado con omisión impropia y dolo eventual. La investigación judicial permitió establecer que el menor fue abandonado dentro del carro en el que llegó a las 11:00 p. m. del 1 de mayo.

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Allí permaneció durante 12 horas, en las que estuvo expuesto a altas temperaturas de hasta 45 grados Celsius, mientras que su madre estuvo en su vivienda, bebiendo y activa en redes sociales hasta dormirse a altas horas de la noche. No fue sino hasta la 1:30 p. m. que la mujer despertó —por segunda vez en la jornada— y empezó a buscar a su hijo, concluyendo con el fatídico hallazgo de su cuerpo sin vida. Vicente fue víctima de un golpe de calor que le dejó quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, como producto de la exposición prolongada. “El cuerpecito quedó muy maltratado”, declaró la fiscal general, María Elena Andrade.



Los padres de Vicente estaban divorciándose

Según conoció Imagen Noticias, medio mexicano, Roxana y Juan Carlos contrajeron nupcias en 2022, pero a los pocos años iniciaron el proceso de divorcio. En diciembre del año pasado iniciaron la disputa por la custodia de Vicente. Por un lado, Roxana argumentaba ante las autoridades que Juan Carlos no era un buen padre y no le daba manutención. Ante esas denuncias, un juez determinó negarle al hombre acercarse a Roxana y Vicente.

La última vez que Vicente vio a su padre fue el 14 de diciembre de 2025. Meza asegura que, supuestamente, su exesposa lo amenazaba con destruirle la vida, que lo veía a él en su hijo y por eso le haría daño al menor. “Eso pasó, eso se dio en la madrugada del 2 de mayo”, aseguró Meza, aunque el medio no presentó pruebas de las conversaciones que mencionó el hombre durante la entrevista.



Los señalamientos de Juan Carlos a su ex pareja

“Yo no puedo creer que subas un mensaje a un estado a las 11 del estéreo de tu carro, otro a las dos de la mañana, otro a las cinco de la mañana y una frase motivacional a la una de la tarde”, criticó Meza. “Te equivocas por una hora, por dos horas, por tres horas, a lo mejor por cuatro, pero no por 14 horas”, señaló.



Adicionalmente, durante el sepelio de su hijo, Meza dijo que este trágico hecho no ocurrió como producto de un descuido: “Fue premeditado, porque ella estaba compartiendo historias, seguía tomando dentro de su casa”.



Juan Carlos dedicó un sentido mensaje a su hijo: “Ya no vas a estar aquí terrenalmente, pero eres un angelito que ahora va a estar en el cielo cuidándome. Te pido perdón si no fui un poquito más enérgico con tu mamá para que tú estuvieras conmigo”.

#Vicentito | Juan Carlos Meza, padre de Emanuel Vicente se despidió del pequeño con un emotivo mensaje e invitó a una #marchapacífica para pedir justicia para el menor fallecid@.#Roxana #Mexicali #justiciaparavicentito pic.twitter.com/kRCg3RU0Dq — Identidad Nuevo León (@IdentidadNL) May 9, 2026

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En el marco del proceso de Roxana, la defensa busca argumentar que su clienta sufre de problemas psicológicos. También trajeron a colación el “síndrome del niño olvidado”, que consiste en un fallo cognitivo por parte del padre o el cuidador —producto del estrés, falta de sueño o cambios en la rutina— que provoca que el adulto deje accidentalmente a un niño en un vehículo. A su vez, buscan que su defendida sea imputada por el delito de homicidio culposo y no de omisión con dolo eventual. El respaldo de estas afirmaciones son entrevistas realizadas a cercanos y psicólogos de Roxana, quienes aseguran que la mujer pasaba por diversas dificultades personales, como un conflicto hipotecario relacionado con la vivienda en la que vivía junto a Vicente y el proceso de divorcio que llevaba con Juan Carlos.

Paula Rozo

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