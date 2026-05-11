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Brote de hantavirus: pasajeros del crucero MV Hondius testearon positivo tras desembarcar

Este lunes desembarcarán los últimos 24 viajeros que estaban en la embarcación que registró los primeros casos de hantavirus.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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Editado por: María Paula Rodríguez Rozo
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Un total de 94 pasajeros del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desembarcaron este sábado en el puerto canario de Granadilla, en la isla de Tenerife (España), para tomar diferentes vuelos hacia sus países de origen. Entretanto, para este lunes está previsto el desembarco de otros 24 viajeros. Sin embargo, algunos países que recibieron a sus compatriotas notificaron que varios pasajeros dieron positivo para hantavirus tras su llegada. Uno de los casos fue confirmado en América del Norte.

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Primer caso de hantavirus en Francia

Una mujer, entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del barco MV Hondius desde la isla española de Tenerife hacia París, y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo de repatriación, dio positivo en la prueba a la que fue sometida, reveló este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

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Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de la mujer “ha empeorado esta noche”, explicó la ministra en una entrevista con la emisora France Info, donde también señaló que se identificaron 22 franceses como casos contacto, quienes permanecerán en aislamiento.

Francia confirmó así este lunes su primer caso positivo de hantavirus relacionado con el brote detectado a bordo del crucero MV Hondius. La paciente hacía parte del grupo de cinco pasajeros franceses evacuados el domingo desde el archipiélago canario hacia territorio francés.

La mujer comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de repatriación, que aterrizó poco antes de las 4:30 p. m. (hora local) del domingo en el aeropuerto parisino de Le Bourget. Posteriormente fue ingresada en un hospital de París junto a los otros cuatro franceses repatriados en un vuelo sanitario.

Las otras cuatro personas dieron negativo para hantavirus, pero permanecerán “hospitalizadas durante un mínimo de 15 días”, declaró la ministra, quien agregó que un decreto firmado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, permite a las autoridades “endurecer estos periodos de aislamiento”.

Confirman caso de hantavirus en Estados Unidos

El Departamento de Salud de Estados Unidos informó que uno de los 17 estadounidenses que están siendo repatriados desde Canarias hacia su país dio positivo en una prueba PCR y otro presenta síntomas leves compatibles con posible hantavirus.

La entidad indicó a través de sus redes sociales que ambos pasajeros viajan en un avión equipado con unidades de biocontención como medida preventiva. “Un pasajero tiene síntomas leves actualmente y otro pasajero dio positivo leve al PCR por el virus de los Andes”, señaló el departamento.

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Asimismo, informó que los pasajeros serán trasladados al Centro Regional ASPR para el Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC), ubicado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, antes de que el individuo con síntomas leves sea remitido a un segundo centro médico.

“A su llegada a cada instalación, cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su estado”, añadió la entidad.

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Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunciaron que pondrán en aislamiento a los 17 pasajeros estadounidenses en un centro especial de cuarentena en el estado de Nebraska, cuya llegada al país estaba prevista para este lunes.

EFE
Editado por María Paula Rodríguez Rozo

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