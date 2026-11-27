El exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, fue capturado este viernes 27 de noviembre de 2026 en la isla de Lanzarote, España, por la Guardia Civil haciendo efectiva una circular roja de Interpol que ordenaba la detención del colombiano por presuntos delitos relacionados con abuso sexual de una menor de edad. El caso fue denunciado en julio de este año y corresponde a hechos que presuntamente, según la denuncia, ocurrieron a mediados de 2023.



En diálogo con Noticias Caracol En Vivo, Julián Quintana, el abogado representante de las víctimas -una menor de 11 años y su madre-, explicó en qué consiste el caso por el que la Fiscalía emitió una orden de captura contra el exgobernador por los delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento con menor de 18 años, todo esto supuestamente cuando se desempeñaba como gobernador del Magdalena.



Los hechos que generaron denuncia contra Carlos Caicedo

Para el abogado Quintana, la denuncia que presentaron a mediados de este año cuenta con "elementos probatorios contundentes" que fueron corroborados en poco tiempo por la Fiscalía y Medicina Legal. Aseguró que las víctimas reciben como una buena noticia la captura de Caicedo en España y esperan que se lleve a cabo el proceso de extradición del exalcalde para que comparezca en Colombia por estos hechos.

Quintana señaló que el caso que llegó a su despacho, presentado por la mamá de una menor de edad, es "aberrante". La mujer les presentó a ellos diferentes pruebas del presunto abuso sexual que Carlos Caicedo había cometido contra su hija cuando la menor tenía 8 años. "Nosotros comenzamos a analizar de forma directa las evidencias que nos entrega la madre. Chats, audios, conversaciones, testimonios de la niña, de amigas de la niña, de la rectora del colegio, entre otras cosas, nos dimos cuenta que estábamos ante un caso aberrante de cómo un gobernador, utilizando su poder, esclavizaba niñas para esos deseos sexuales".

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Según el relato de la madre, el exgobernador se ganó su confianza y con el tiempo la convenció de llevar a la menor a su oficina y dejarla a solas con él. Quintana detalló que Caicedo, por las denuncias que conoció, se acercó a "madres solteras que no tenían mayores recursos económicos, las invitaba a un proyecto político, les daba contratos, les ayudaba con familiares y ahí comenzaba a tener un acercamiento". Con esa confianza establecida, procedía a invitarlas a un apartamento en Santa Marta.



"La madre, confiando en esa buena fe del exgobernador, va a ese apartamento y es cuando este personaje llega de sorpresa. Lo que dice la denuncia es que parece que estaba como drogado o estaba borracho". La mujer contó que en un momento salió del lugar para ir por unos alimentos, pero cuando regresó encontró "una escena escalofriante" que sería "al gobernador con su miembro viril afuera y con la pijama la niña desacomodada. Inmediatamente se prendieron las alarmas, ella se va con la niña, la niña muy temerosa comienza a contarle que no había sido el único incidente".



El abogado contó que la mujer confrontó al exgobernador Carlos Caicedo por lo ocurrido, pero aparentemente la reacción del sujeto fue en medio de "burlas" y "amenazas" para ellas. "Las persiguieron las amenazaron, las hicieron salir de Santa Marta hasta que lograron llegar a nuestra oficina y contarnos los hechos. Lo más escabroso del caso es que después de esto es como si hubiera pasado un chiste para Caicedo, le mandaba mensajes diciéndole que le volviera a llevar a la niña". En la denuncia, la mamá de la menor presentó ante la Fiscalía los mensajes que recibía del exgobernador luego de lo ocurrido. "Caicedo al principio lo que le decía era que lo volviera a llevar a la niña, pero después cuando ya se enteró que la madre lo iba a denunciar, pasó de la burla y de las solicitudes a las amenazas", reveló.



No es la única víctima

El abogado Quintana insistió en la entrevista que, mientras se preparaba la denuncia contra el exgobernador, conoció a otras tres menores y sus madres que tendrían acusaciones similares contra Caicedo. "No es el único caso. Hay más niñas, hay más madres que quieren denunciar, lamentablemente las amenazaron de muerte y por eso decidieron no contar su caso ante la justicia".

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De hecho, contó que en este caso que se presentó ante la Fiscalía, la mamá y su hija salieron atemorizadas de Santa Marta a causa del hostigamiento en su contra. "Hoy está en otra ciudad, aterrada, con graves daños psicológicos, psiquiátricos, y también su mamá".

Ante la captura de Caicedo este 27 de noviembre, el abogado señaló que espera que las víctimas pierdan el miedo y confíen en la justicia para presentar sus respectivas acusaciones. "La invitación respetuosa a esas madres es que la justicia está llegando, que pierdan el miedo, que se acerquen a la Fiscalía o que nos permitan a nosotros entregar esas evidencias a la Fiscalía para que en el caso de ellas también se hagan justicia. Son voces que tienen que ser escuchadas y que se marque un precedente de que el poder no puede ser utilizado para esclavizar a madres y niñas con fines sexuales".

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