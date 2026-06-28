Los terremotos más devastadores que han golpeado América Latina en el último siglo

Las autoridades venezolanas mantienen las operaciones en el estado La Guaira, el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, con el apoyo de maquinaria pesada y equipos internacionales de rescate. De acuerdo con el más reciente balance oficial, la tragedia deja hasta el momento 1.450 personas fallecidas, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas.



Mientras Venezuela continúa las labores de búsqueda y rescate luego del doble terremoto, la emergencia vuelve a recordar algunos de los desastres sísmicos más devastadores que han golpeado a América Latina durante el último siglo.

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Haití, el terremoto más letal de la región en tiempos recientes

Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en Haití el 12 de enero de 2010, cuando un terremoto de magnitud 7,0 sacudió al país.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y dejó un saldo de 316.000 personas fallecidas.



Además, 350.000 personas resultaron heridas y cerca de 1,5 millones quedaron sin hogar, agravando la situación de un país que en ese momento era considerado el más pobre de América.



Chile y el trágico terremoto de 2010

Semanas después, el 27 de febrero de 2010, Chile enfrentó otro de los terremotos más fuertes registrados en la región. El sismo alcanzó una magnitud de 8,8, una duración de hasta 5 minutos en la capital y tuvo su epicentro en el mar chileno, a unos 150 kilómetros de Concepción.

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El terremoto dejó 525 personas fallecidas y más de dos millones de damnificados. De acuerdo con la historia reciente del país, este desastre es considerado la segunda mayor catástrofe natural de Chile, solo superada por el histórico terremoto de Valdivia de 1960.

Precisamente, el 22 de mayo de 1960 ocurrió el considerado sismo más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Alcanzó una magnitud de 9,5 y su epicentro se ubicó cerca de Traiguén, en la actual Región de La Araucanía.

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Además del fuerte movimiento telúrico, el evento provocó una serie de maremotos que se propagaron por el océano Pacífico y llegaron hasta lugares como Hawái y las costas de Japón.



México y los sismos que marcaron 2017

México también vivió un año especialmente difícil en 2017 debido a dos terremotos de gran magnitud.

El primero ocurrió el 7 de septiembre frente a las costas de Chiapas. Días después, el 19 de septiembre, exactamente 32 años después del histórico terremoto de 1985, un nuevo sismo de magnitud 7,1 volvió a golpear al país.

Este último dejó 369 personas fallecidas y 7.289 heridos, siendo Ciudad de México la zona más afectada por la emergencia.



Ecuador y el terremoto de Pedernales

Otro de los desastres que permanece en la memoria de la región ocurrió el 16 de abril de 2016 en Ecuador. El terremoto alcanzó una magnitud de 7,8 y tuvo como epicentro la localidad de Pedernales, en la provincia de Manabí.

El balance de la tragedia fue de 673 personas fallecidas, 6.274 heridas y más de 28.000 personas que debieron ser albergadas tras perder sus viviendas o quedar afectadas por el desastre.

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Algunos de los terremotos más fuertes que ha vivido Venezuela

Uno de los más recordados ocurrió el 17 de enero de 1929, cuando un sismo de magnitud 6,9 generó un tsunami que destruyó gran parte de la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre. La tragedia dejó alrededor de 800 personas fallecidas.

Décadas después, el 3 de agosto de 1950, un terremoto de magnitud 6,8 sacudió El Tocuyo, en el estado Lara. El movimiento telúrico causó la muerte de cerca de un centenar de personas y dejó la localidad prácticamente destruida.

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Otro de los eventos sísmicos más significativos se registró el 29 de julio de 1967, cuando un terremoto de magnitud 6,6 se produjo cerca de Caracas. El sismo también originó un pequeño tsunami y dejó un saldo de 245 fallecidos y miles de personas heridas.

Años más tarde, el 9 de julio de 1997, un terremoto de magnitud 6,9 afectó la costa oriental del país, especialmente las ciudades de Cumaná y Cariaco, en el estado Sucre. El balance fue de 73 personas fallecidas, alrededor de 500 heridos y 3.000 damnificados.

El estado La Guaira, conocido anteriormente como Vargas y una de las zonas más golpeadas por el reciente doble terremoto, también ha sido escenario de uno de los desastres naturales más devastadores de la historia de Venezuela.

En 1999, la región sufrió la conocida tragedia de Vargas, un evento provocado por intensas lluvias que desencadenaron grandes inundaciones y deslizamientos de tierra. Aunque no se trató de un terremoto, este episodio es considerado uno de los peores desastres naturales registrados en el país.

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Según las estimaciones, el número de víctimas mortales de aquella tragedia se ubicó entre 700 y 30.000 personas, una emergencia que dejó una profunda huella en la historia venezolana y que hoy vuelve a ser recordada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co