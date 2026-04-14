Luto en el periodismo: reconocido presentador de televisión fue encontrado sin vida en su casa

El periodismo de entretenimiento en República Dominicana atraviesa un momento de duelo tras la muerte de Carlos Batista Matos, comunicador conocido por su trabajo en televisión y su papel en la crónica de espectáculos. El periodista falleció el lunes 13 de abril en su residencia, ubicada en el sector El Vergel, en Santo Domingo, según confirmaron familiares a medios locales. Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer las causas exactas del fallecimiento.

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Tras conocerse la noticia de su muerte, la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) se pronunció por medio de redes sociales destacando su larga trayectoria y dedicación al trabajo periodístico. "La Adopae expresa su profundo pesar por el fallecimiento del veterano periodista, escritor y comunicador Carlos Batista Matos, ocurrido en Santo Domingo", comenzó diciendo la academia.

"Su trayectoria marcó el periodismo cultural dominicano, destacándose por su compromiso con el arte, la música y la identidad nacional. Fue una de las voces más respetadas del espectáculo y un firme promotor del talento dominicano. Desde espacios como 'Con los Famosos' y su labor editorial, hasta su liderazgo en la Fundación Bulevar de las Estrellas, dejó un legado invaluable para la cultura del país", agregaron.



¿Quién fue Carlos Batista Matos, periodista que murió en República Dominicana?

Carlos Batista Matos nació el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, municipio de la provincia Barahona. Su nombre se consolidó principalmente en el ámbito del entretenimiento, donde alcanzó reconocimiento por su estilo directo y su participación constante en la cobertura de noticias relacionadas con artistas y eventos culturales.



A lo largo de su trayectoria, trabajó en radio, prensa escrita y televisión. Ocupó cargos editoriales en publicaciones dedicadas al entretenimiento, entre ellas la revista 'La Tarde Alegre' y la sección de espectáculos del vespertino 'Última Hora', experiencias que contribuyeron a fortalecer su perfil como cronista especializado en el mundo artístico y lo posicionaron como una de las voces más reconocidas en su área.



Uno de los proyectos más representativos de su carrera fue el programa televisivo 'Con los Famosos', espacio que produjo y condujo durante años. A través de este formato, entrevistó a artistas nacionales e internacionales, cubrió lanzamientos musicales y abordó temas relacionados con la industria del espectáculo.

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Además de su trabajo en medios, Batista Matos se destacó por su interés en la promoción cultural. Fue presidente de la 'Fundación Bulevar de las Estrellas', organización dedicada a reconocer el aporte de figuras del arte y la música dominicana. Desde este espacio impulsó iniciativas orientadas a resaltar el legado de artistas y fortalecer la memoria cultural del país.

El periodista también dedicó parte de su vida a la investigación y difusión de la música popular dominicana, con especial atención al merengue y la bachata. Publicó escritos y realizó estudios sobre estos géneros, aportando material que fue utilizado como referencia por investigadores y seguidores de la música tradicional.

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Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, familiares y allegados se preparan para las ceremonias finales que se llevarán a cabo en los próximos días. Los restos del comunicador fueron velados en la Funeraria Blandino, donde familiares, amigos y representantes del medio artístico se han acercado para expresar sus condolencias. El velatorio continuará el miércoles en horario extendido, mientras que para el jueves 16 de abril se programó una misa de cuerpo presente a las 9:00 de la mañana.

Posteriormente, a las 11:00 a. m., se realizará el sepelio con el que se dará el último adiós al periodista.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co